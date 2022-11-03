Через обстріли окупантів Запорізька АЕС повністю знеструмлена

У результаті ворожих обстрілів знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію. Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб.

Пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Увага Український персонал ЗАЕС стикається з "неприпустимим тиском" окупантів, – МАГАТЕ

Вчора, 2 листопада 2022 року, внаслідок російського обстрілу пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включилися всі 20 дизель-генераторів,

– йдеться у повідомленні.

На скільки вистачить потужностей генераторів

Зазначають, що "нині схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які перебувають у гарячому стані, переводяться в холодний стан".

Ядерний шантаж на ЗАЕС триває

Пального, необхідного для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС, залишилося на 15 діб.

В Енергоатомі наголосили, що через окупацію станції і втручання представників "Росатому" в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу,

– йдеться у повідомленні.

Росіяни постійно обстрілюють станцію

Кілька днів тому вибух наземної міни перервав основне електропостачання четвертого реактора Запорізької атомної електростанції.

Росіяни становили на даху енергоблоку ЗАЕС військове обладнання. Водночас на станції продовжують працювати українці. Ворог намагається змусити людей працювати на "Росатом".

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