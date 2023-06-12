Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС зросла: у Херсоні виявили ще два тіла

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що кількість загиблих через підтоплення обласного центру збільшилась. 12 червня виявили ще двох жертв російського терору.

За даними ОВА, в одному з районів Херсона виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка. Загалом внаслідок підтоплення Херсонщини загинули 10 людей.

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Актуальна ситуація в регіоні

Прокудін наголосив, що станом на зараз через підрив дамби 20 осіб поранені, серед них – 5 поліцейських та 2 рятувальників.

Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей.

Нагадаємо, що через обміління колись великого водосховища тепер на його дні люди знаходять історичні артефакти та людські рештки. Так, поблизу Нікополя знайшли давні мушкети. Водночас на протилежному березі люди знаходять старі поховання та черепи. Зокрема, один із черепів був у німецькій касці часів Другої світової війни.

Крім того, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що за прогнозами 13–14 червня 2023 року рівень води в Миколаївській області повернеться до того, яким був перед підривом Каховської ГЕС.

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