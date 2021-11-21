Через польський кордон знову намагалася прорватися велика група мігрантів
21 листопада 2021 , 17:32Читать новость на русском
Джерело:прикордонна служба Польщі
Через дії Олександра Лукашенка тисячі мігрантів застрягли на білорусько-польському кордоні. Деякі з них намагаються силою прорватися до Європейського Союзі.
Так, 20 листопада група агресивно налаштованих нелегалів штурмувала лінію розмежування на ділянці поблизу села Черемха, що у Польщі. Однак їхня спроба зазначала невдачі.
Читайте також Прем'єрка Естонії пропонує значно посилити санкції проти Лукашенка
Близько 100 дуже агресивних іноземців, доставлених до кордону білоруськими службами, намагалася прорватися до Польщі. Служби перешкодили перетину кордону,
– інформують польські правоохоронці.
Одного мігранта заарештували
Всього 20 листопада зафіксували 208 спроб перетину білорусько-польського кордону.
- Одного громадянина Іраку довелося заарештувати;
- Водночас 31 мігранта 31 видворили з території Польщі;
- Інших нелегалів до Євросоюзу не пропустили.
Ситуація на кордоні: що відомо
- На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.
- Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. В Європейському Союзі твердо переконані, що людей організовано звезли на кордон.
- Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Водночас цієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.