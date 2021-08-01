Тікали з валізами: через пожежі у Туреччині туристів евакуювали з готелів

На південному заході Туреччини туристів евакуювали. Неподалік досі вирують страшні лісові пожежі, які загрожують будинкам та готелям.

У курортному Бодрумі евакуювали людей з трьох п'ятизіркових готелів. Відповідне відео опублікував мер міста.

Важливо Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео

Щоб захистити відпочивальників, використовують катери берегової охорони Туреччини. Також допомагають приватні човни та яхти.

Туристи тікали з валізами

У мережі оприлюднили кадри, на яких видно, як люди зі своїми речами тікали з небезпечного району. У цей момент до міста з гори, вкритої лісом, швидко наближалась пожежа.

Навколо виднівся густий дим від пожеж.

Яка ситуація з пожежами у Туреччині

Пожежі вирують вже близько 5 днів. Вони забрали життя 6 людей.

Епіцентром займання було місто Манаґавт біля курортної Анталії. Вогонь швидко поширювався через вітер.

Міністр сільського та лісового господарства стверджує, що близько 107 із 112 лісових пожеж вже контролюють, повідомляє Hurriyet.

До слова, на допомогу турецьким рятувальникам вилетіли наші надзвичайники. Літаки з українськими пожежниками прибули у Туреччину 30 липня.

Через те, що вогонь у Мармарисі підступив до готелів, туристи ночували на пляжах . Паніки серед людей не було, але відпочивальники намагались бути ближче біля берега.

Пожежі у Туреччині, дивіться відео: