Через Росію почнеться голод, – Зеленський застеріг Європу про мільйони біженців

Російські вбивці розкрадають українську зерно та знищують склади зі збіжжям. Вони штучно створюють загрозу голоду.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час Діалогу Преспанського безпекового форуму.

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"Будь-яке серйозне обговорення архітектури безпеки у Європі має базуватися на тому, що треба звільнити Європу від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть", – сказав президент.

Мають врахувати при підготовці пакета санкцій

За словами Зеленського, безпека неможлива без звільнення від впливів Кремля. Він наголосив, що це важливо і для півночі Європи, і для півдня, і для заходу, і для сходу. Боротися з Росією за антиєвропейську політику, можна за допомогою санкцій. Агресори назавжди мають запам'ятати ціну. Зокрема, й за продовольчу кризу.

Той, хто створює штучний голод, повинен стати глобальним ізгоєм і зазнати болісних збитків. Це має бути враховано при підготовці сьомого санкційного пакета ЄС,

– заявив Зеленський.

Що окупанти роблять з українським зерном

Колаборант Сергій Аксьонов, який з 2014 року став гауляйтером Криму, сказав, що зерно з України везуть через Севастополь. Він назвав окуповані території "звільненими".

"Зерно зі звільнених територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном", – сказав Аксьонов.

Також загарбники крадуть цілими вагонами насіння соняшника. Його теж вивозять до Криму.

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Історик про крадіжки зерна

Американський історик Тімоті Снайдер вважає, що Володимир Путін планує морити голодом кілька країн. Тобто черговим етапом у війні з Україною буде знищення та викрадення врожаю.

Снайдер наголосив, що Україна до 24 лютого була одним із провідних експортерів продуктів. Наразі росіяни блокують всі порти й прагнуть завдати колосальних збитків. За словами історика, десятки мільйонів тонн продовольства можуть гнити. Відповідно, голод буде як в Африці, так і Азії.

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