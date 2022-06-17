Через Росію почнеться голод, – Зеленський застеріг Європу про мільйони біженців
Джерело:Володимир Зеленський
Російські вбивці розкрадають українську зерно та знищують склади зі збіжжям. Вони штучно створюють загрозу голоду.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час Діалогу Преспанського безпекового форуму.
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"Будь-яке серйозне обговорення архітектури безпеки у Європі має базуватися на тому, що треба звільнити Європу від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть", – сказав президент.
Мають врахувати при підготовці пакета санкцій
За словами Зеленського, безпека неможлива без звільнення від впливів Кремля. Він наголосив, що це важливо і для півночі Європи, і для півдня, і для заходу, і для сходу. Боротися з Росією за антиєвропейську політику, можна за допомогою санкцій. Агресори назавжди мають запам'ятати ціну. Зокрема, й за продовольчу кризу.
Той, хто створює штучний голод, повинен стати глобальним ізгоєм і зазнати болісних збитків. Це має бути враховано при підготовці сьомого санкційного пакета ЄС,
– заявив Зеленський.
Що окупанти роблять з українським зерном
Колаборант Сергій Аксьонов, який з 2014 року став гауляйтером Криму, сказав, що зерно з України везуть через Севастополь. Він назвав окуповані території "звільненими".
"Зерно зі звільнених територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном", – сказав Аксьонов.
Також загарбники крадуть цілими вагонами насіння соняшника. Його теж вивозять до Криму.
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Історик про крадіжки зерна
Американський історик Тімоті Снайдер вважає, що Володимир Путін планує морити голодом кілька країн. Тобто черговим етапом у війні з Україною буде знищення та викрадення врожаю.
Снайдер наголосив, що Україна до 24 лютого була одним із провідних експортерів продуктів. Наразі росіяни блокують всі порти й прагнуть завдати колосальних збитків. За словами історика, десятки мільйонів тонн продовольства можуть гнити. Відповідно, голод буде як в Африці, так і Азії.
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