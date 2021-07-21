Через угоду щодо "Північного потоку-2": МЗС України надіслало офіційні ноти у Берлін та Брюссель
21 липня 2021 , 22:28Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
МЗС України вже надіслало ноти у Брюссель і Берлін через угоду, яку США та Німеччина уклали щодо газопроводу "Північний потік-2". Окрім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" "загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС".
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Відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію України з ЄС офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2",
– наголосив Кулеба.
Кулеба наголосив, що "МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін".
"Північний потік-2": останні новини
- США та Німеччина 21 липня узгодили угоду щодо газопроводу "Північний потік-2". У ній мовиться, що хоча договір про транзит газу через Україну втратить чинність у 2024 році, Німеччина наполягатиме, щоб його продовжили на 10 років.
- Окрім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію у якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкціїї.
- Невдовзі після оприлюднення рішення Ангела Меркель зателефонувала Володимиру Путіну. Зокрема, вони обговорили транзит газу через Україну після 2024 року.