Через загрозу ударів: у низці областей України – аварійні вимкнення

В Україні вранці 16 грудня оголосили повітряну тривогу. Згодом у низці областей почали застосовувати аварійні вимкнення.

Людей попередили, що після завершення тривоги аварійні вимкнення можуть скасувати. Необхідно стежити за повідомленнями з офіційних джерел, інформує 24 канал.

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У яких областях вимикають світло

Житомирська

Спершу відповідне рішення ухвалили на Житомирщині. Людям повідомили, що на території області енергетики застосовують вимкнення енергопостачання. Це зробили, щоб запобігти масштабним пошкодженням, якщо російські ракети таки влучать.

Черкаська

Згодом повідомили, що аварійне вимкнення застосували на території Черкаської області. Там зафіксували підвищену ракетну небезпеку.

Сумська

У Сумській ОВА заявили, що через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання.

Ракетна атака 16 грудня

Вранці 16 грудня оголосили повітряну тривогу на всій території України. Людей закликали не легковажити своїм життям та йти в укриття цивільного захисту. Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – повідомив, що окупанти можуть запустити по Україні 60 ракет.

Згодом почали з'являтися повідомлення про вибухи у низці областей України. Заявили про роботу ППО.

У Харкові постраждала критична інфраструктура.

Близько 09:08 повідомили про повторний запуск ракет.