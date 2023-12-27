Знищення "Новочеркаська": окупанти готуються до чистки військового керівництва

Партизани повідомляють, що до Феодосії вирушила велика група оперативників. Вони розслідуватимуть знищення ВДК "Новочеркаськ" та навчального судна "УТС-150".

Агенти руху "Атеш" з-поміж силових структур Росії повідомляють, що вночі 27 грудня до Феодосії вирушила група оперативників ФСБ (слідчо-оперативна група "штабу з антитерору"), контррозвідки, прокуратури, відомчої комісії. Крім цього, очікується прибуття начальства різних структур із Москви.

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Окупанти шукають навідників

Партизани повідомляють, що від 26 грудня по всьому місту йдуть облави на місцевих жителів: у них відбирають смартфони та проводять обшуки у будинках. Таким чином окупанти шукають навідників.

Очікується усунення багатьох командирів

Також в "Атеш" є інформація, що Путін у повній люті через знищення "Новочеркаська". Зокрема у Чорноморському флоті Росії планують позбутися багатьох командирів. Не лише через те, що серед жителів Феодосії існують навідники, а й через те, що вони стверджують, що "проблем немає".

Видано наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів та відправлення їх на фронт для участі у штурмових групах. Фактично позбавляються їх. Ситуація у росіян складається така: окрім навідників серед жителів Феодосії, в окупантів існують проблеми з виявленням крилатих ракет західного виробництва типу "Шторм". Попри це, військові командири, які відповідають за ППО, повідомляють, що у них проблем немає,

– повідомили в "Атеш".

Агенти зазначили, що у росіян немає можливості перехоплювати усі українські ракети. А слідство торкнеться кожного військового і звинуватить їх у саботажі.

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