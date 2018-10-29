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      Через овець, яких морили голодом два тижні, можуть оголосити карантин у трьох областях

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      Овець, які вижили, доправили в Тульчин
      Овець, які вижили, доправили в Тульчин / Соцмережі

      Одразу трьом областям України загрожує карантин через сотні овець, яких 2 тижні морили голодом на одеській митниці.

      Нагадаємо, в порту Чорноморська трирівнева фура з 300 вівцями простояла два тижні. Від тварин відмовився покупець у Туреччині. Відтак, живий товар повернули в Україну. Але вже в Україні овець з терміналу не випускали. Заборонили ветеринари. Мовляв, тварини в Туреччині могли підхопити небезпечні хвороби. Увесь цей час тварин не годували. 57 овець померли з голоду. Врятувати їх вдалося завдяки волонтерам, які дізналися про цю ситуацію.

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      Тварин вже доправили з Одеси на Вінничину. Зараз тварини у Тульчині, їм роблять аналізи крові, аби перевірити на наявність небезпечних інфекцій. Якщо хворобу знайдуть, то одразу три області – Миколаївська, Одеська та Вінницька – опиняться у карантині.

      Наразі вівці перебувають в окремому загоні. Тварини самостійно їдять, п'ють та навіть можуть бігати.

      Тим часом, у Києві та Одесі у понеділок, 29 жовтня, протестували зоозахисники. Вони вимагали чесного та прозорого розслідування, а також встановлення винних у цьому злочині. 

      Наразі прокуратура відкрила два кримінальні провадження, утім підозрюваних у цих справах іще немає.

      Теги: Новини України світ тварин Новини Одеси Вінниця
      Джерело: 24 канал
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