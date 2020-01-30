03:16
30 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кравчук переписав історію зі Скабєєвою. Православні аборти в Росії
      Вєсті Кремля
      22:33, 29 січня
      Вєсті.UA: Зеленський став націоналістом. Подвиги Тетяни Чорновол
      Вєсті.UA
      21:11, 29 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ

      Через приїзд Помпео в Києві можуть обмежити рух з 30 січня до 1 лютого

      45 Читать новость на русском
      Помпео приїде до України 30 січня / Колаж 24 каналу

      Про ймовірність незначного обмеження руху дорогами Києва попередили в Управлінні державної охорони. Особливо акцентували увагу на тому, що 30 січня та 1 лютого може бути ускладнений рух по Бориспільському шосе, тож мандрівникам, які прямуватимуть до або з аеропорту "Бориспіль" це слід врахувати.

      Початок візиту в Україну державного секретаря США Майка Помпео заплановано на 30 січня, про це нагадали у фейсбуці Управління державної охорони. Там попередили, що на період візиту у столиці можуть обмежувати рух транспорту. 

      До теми: Скандал із Помпео через Україну: держсекретар відповів на звинувачення

      Особливу увагу в УДО на ймовірність обмеження руху просять звернути тих, хто їхатиме до Бориспільського аеропорту або з нього у четвер, 30 січня, та у суботу, 1 лютого. 

      Американський держсекретар Майк Помпео тим часом ще раз підтвердив намір відвідати Україну, про що є відповідна заява на урядовому сайті США. 

      Помпео нагадав, що планував цей візит раніше, але його довелося перенести через загострення ситуації на Близькому Сході.

      Ми матимемо гарну бесіду в Україні з командою і з президентом Зеленським щодо важливих питань європейської безпеки,
      – наголосив держсекретар США. 

      Детальніше – тут: Зустріч Помпео і Зеленського – про що говоритимуть і чому це важливо для України.

      У шортах і топі: Настя Каменських показала пікантне фото з тренувань
      29 січня
      3317
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Авто Транспорт Новини Києва Помпео в Україні Майк Помпео
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      29 січня , 23:00 Спасение от импичмента: станет ли Зеленский "адвокатом Трампа"
      Іван Яковина 337
      29 січня , 22:20 Головні новини 29 січня: розрив Британії та ЄС, звільнення Кравцова і наступ Росії в ПАРЄ
      Ірина Юрковська 936
      27 січня , 15:01 Як вибрати та замовити портали для електрокамінів
      1333
      27 січня , 19:04 Вони навчать заробляти мільйони: найкращі книги про покер
      239
      29 січня , 22:00 Письмо из Луганска: как мы вернулись во времена СССР
      Ольга Черненко 669
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук