Через приїзд Помпео в Києві можуть обмежити рух з 30 січня до 1 лютого

Про ймовірність незначного обмеження руху дорогами Києва попередили в Управлінні державної охорони. Особливо акцентували увагу на тому, що 30 січня та 1 лютого може бути ускладнений рух по Бориспільському шосе, тож мандрівникам, які прямуватимуть до або з аеропорту "Бориспіль" це слід врахувати.

Початок візиту в Україну державного секретаря США Майка Помпео заплановано на 30 січня, про це нагадали у фейсбуці Управління державної охорони. Там попередили, що на період візиту у столиці можуть обмежувати рух транспорту.

До теми: Скандал із Помпео через Україну: держсекретар відповів на звинувачення

Особливу увагу в УДО на ймовірність обмеження руху просять звернути тих, хто їхатиме до Бориспільського аеропорту або з нього у четвер, 30 січня, та у суботу, 1 лютого.

Американський держсекретар Майк Помпео тим часом ще раз підтвердив намір відвідати Україну, про що є відповідна заява на урядовому сайті США.

Помпео нагадав, що планував цей візит раніше, але його довелося перенести через загострення ситуації на Близькому Сході.

Ми матимемо гарну бесіду в Україні з командою і з президентом Зеленським щодо важливих питань європейської безпеки,

– наголосив держсекретар США.

Детальніше – тут: Зустріч Помпео і Зеленського – про що говоритимуть і чому це важливо для України.