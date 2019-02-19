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      Через "Укрзалізницю" Україна може чекати падіння курсу гривні

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      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / info.uz.ua

      Україна може чекати падіння курсу гривні через дії державного монополіста "Укрзалізниця".

      Про це заявив керівник асоціації власників вагонів Олександр Криворучко на своїй сторінці в Facebook.

      "Укрзалізниця" в поточному році вирішила підвищити тарифи на вантажні перевезення більш ніж на 14%. В основному це вдарить по експортним галузям, які приносять в країну валюту. Що значить вдарять? А значить це те, що собівартість продукції через зростання транспортних витрат зросте. Автоматично підніметься відпускна ціна товарів. А на світовому ринку зараз кожен долар вирішує чи будуть купувати твій товар чи ні", повідомив Криворучко.

      За словами експерта, підняття тарифів на вантажні перевезення вдарить по економіці України внаслідок того, що українські експортні товари не зможуть бути конкурентними на світовому ринку через їхню високу ціну.

      "Таким чином, Україна швидко вилетить з конкурентної гонки за імпортного покупця. А це недоотриманий валютний виторг, який зазвичай допомагає утримувати курс гривні", повідомив експерт.

      На думку Криворучка, "Укрзалізниця" повинна шукати внутрішні резерви і повинна мати кілька джерел покриття власного дефіциту коштів, крім як просто підвищувати ціни для бізнесу і робити Україну неконкурентною в світі.

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      Теги: Укрзалізниця Бізнес Гроші Фінанси Експорт
      Джерело: 24 Канал
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