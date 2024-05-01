На Полтавщині зросли черги біля ТЦК та СП, та це не добровольці: Істомін пояснив ситуацію
Джерело:"Радіо Свобода"
Протягом останніх декількох днів біля територіальних центрів комплектування та соціальних послуг на Полтавщині зросли черги. Однак в цих чергах стоять не добровольці.
Здебільшого в них – ті, хто має відстрочку від мобілізації або бронювання. Детальніше про ситуацію розповів керівник пресцентру Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
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Черги в ТЦК на Полтавщині
За словами Істоміна, більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах, – це все-таки військовозобов'язані, які мають або підстави для відстрочки, або підстави для бронювання.
Речник погодився, що черги трохи збільшилися, однак зауважив, що вони складаються не з військовозобов'язаних, які прибули добровільно чи за повістками, а з військовозобов'язаних, яких присилають підприємства для бронювання.
"Також не варто забувати, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби. Певна їхня частина, які приходять, щоб стати на військовий облік, також у цих чергах є", – пояснив Істомін.
Чи видаватимуть повістки в рекрутингових центрах
- В Міноборони заявили, що в рекрутингових центрах не вручатимуться повістки. Водночас там можна визначитися з посадою і військовою частиною, де надалі служити.
- Основною перевагою таких центрів є можливість вибору спеціальності у лавах Збройних Сил, адже в кожній бригаді є вакансії, які треба заповнювати людьми.
- "За великим рахунком це - сервіс, куди людина приходить і може отримати будь-яку інформацію про те, які є спеціальності і де себе можна знайти відповідно до своєї цивільної спеціальності, військово-облікової спеціальності. Тут не буде людині вручено повістку", – пояснив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.