На Полтавщині зросли черги біля ТЦК та СП, та це не добровольці: Істомін пояснив ситуацію

Протягом останніх декількох днів біля територіальних центрів комплектування та соціальних послуг на Полтавщині зросли черги. Однак в цих чергах стоять не добровольці.

Здебільшого в них – ті, хто має відстрочку від мобілізації або бронювання. Детальніше про ситуацію розповів керівник пресцентру Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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Черги в ТЦК на Полтавщині

За словами Істоміна, більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах, – це все-таки військовозобов'язані, які мають або підстави для відстрочки, або підстави для бронювання.

Речник погодився, що черги трохи збільшилися, однак зауважив, що вони складаються не з військовозобов'язаних, які прибули добровільно чи за повістками, а з військовозобов'язаних, яких присилають підприємства для бронювання.

"Також не варто забувати, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби. Певна їхня частина, які приходять, щоб стати на військовий облік, також у цих чергах є", – пояснив Істомін.

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