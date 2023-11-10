На Черкащині уламки "Шахеда" впали у приватному секторі: пошкоджені будівлі
Джерело:Ігор Табурець
Вночі проти 10 листопада Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Уламки одного із них пошкодили будівлі приватного сектора у Черкаській області.
На Черкашині вночі під час атаки ворожими дронами-камікадзе збили "Шахед". Уламки від нього впали у приватному секторі Золотоніського району.
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Доба розпочалась із тривоги
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що на Черкащині працювала ППО. За його словами, доба в області почалась із затяжної тривоги.
Унаслідок падіння уламків пошкоджено кілька будівель,
– зазначив Табурець.
Він також наголосив, що внаслідок цього ніхто не постраждав.
Голова ОВА також поділився фото місця, куди впали уламки.
Місце, куди впали уламки дрона / Фото Черкаської ОВА
ППО працювала і на Київщині
- Росія вночі проти 10 листопада атакувала Україну 5 дронами-камікадзе. Засоби протиповітряної оборони збили один у небі над Київщиною. Водночас у столиці тривогу не оголошували.
- Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих теж, на щастя, нема.
- Також у КМВА закликали не ігнорувати повітряні тривоги та не нехтувати вланою безпекою.