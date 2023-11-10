На Черкащині уламки "Шахеда" впали у приватному секторі: пошкоджені будівлі

10 листопада 2023, 08:31
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Джерело:

Ігор Табурець

Вночі проти 10 листопада Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Уламки одного із них пошкодили будівлі приватного сектора у Черкаській області.

На Черкашині вночі під час атаки ворожими дронами-камікадзе збили "Шахед". Уламки від нього впали у приватному секторі Золотоніського району.

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Доба розпочалась із тривоги

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що на Черкащині працювала ППО. За його словами, доба в області почалась із затяжної тривоги. 

Унаслідок падіння уламків пошкоджено кілька будівель,
– зазначив Табурець.

Він також наголосив, що внаслідок цього ніхто не постраждав. 

Голова ОВА також поділився фото місця, куди впали уламки.


Місце, куди впали уламки дрона / Фото Черкаської ОВА

ППО працювала і на Київщині

  • Росія вночі проти 10 листопада атакувала Україну 5 дронами-камікадзе. Засоби протиповітряної оборони збили один у небі над Київщиною. Водночас у столиці тривогу не оголошували.
  • Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих теж, на щастя, нема.
  • Також у КМВА закликали не ігнорувати повітряні тривоги та не нехтувати вланою безпекою.

Автор: Вікторія Кульженко