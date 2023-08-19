Моторошна атака Чернігова: пошуково-рятувальну операцію у місті завершили

Близько полудня 19 серпня росіяни завдали ракетного удару по центру Чернігова. Ввечері в МВС повідомили, що пошуково-рятувальна операція завершилася.

Розповів про це о 18:43 у своєму телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він також фіналізував дані щодо жертв і постраждалих від ракетного удару по Чернігову.

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Пошуково-рятувальна операція завершена

Міністр зазначив, що внаслідок терористичної атаки по центру міста постраждало 136 людей. Мовиться про 7 жертв і 129 поранених. Серед них – 15 дітей і 15 співробітників поліції. Він висловив співчуття сім'ям загиблих.

Зазначимо, що 19 – 21 серпня оголошені днями жалоби у Чернігові.

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