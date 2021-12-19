На Чернігівщині депутат міськради скоїв смертельну ДТП та намагався втекти
Джерело:поліція Чернігівщини
У Чернігівській області депутат міської ради спричинив ДТП. Його автівка зіткнулась з велосипедистом. Після цього політик ще й намагався втекти.
Аварія сталась 18 грудня близько 20:00 на вулиці Батуринській у Бахмачі.
Читайте також Страшна ДТП на Чернігівщині: родини постраждалих можуть отримати компенсацію
Як виникло ДТП
Водій легковика зіткнувся з велосипедистом. Після цього чоловік втекти з місця події, однак не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет.
Велосипедист від отриманих травм помер дорогою до лікарні.
Водія затримали
Поліція встановила особу водія автомобіля – це 54-річний депутат міської ради. Його вже затримали.
Поліція відкрила кримінальну справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого. Тепер встановлюють всі обставини та проводять досудове розслідування.
Машина злетіла у кювет / Фото поліції
Інші ДТП за участю депутатів
- Неподалік села Бартатів, що на Львівщині, 22 листопада депутат Мостиської міськради Роман Хомік втікав від поліції. Потім він влетів у 2 службові авто. У результаті 4 патрульних травмувались.
- 15 листопада на трасі Київ – Одеса сталась ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олексія Ковальова. Автомобілі зіткнулися, коли водій MAN розвертався. "Слуга народу" у той час перебував в автівці Mercedes-Benz.
- У Києві 23 серпня сталась ДТП зі "слугою народу" Олександром Трухіним. Постраждали 6 людей. Серед них – 72-річний керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Він зазнав травм середньої тяжкості, довелося робити операцію. Сам Трухін не вважає себе винним й запевнив, що не має чого приховувати.