На Чернігівщині – понад 10 прильотів, людей просять не панікувати через "нову наземну операцію"

російські вбивці атакували Чернігівську область. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюють.

Про це 28 липня розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що мешканці Чернігівщини з самого ранку чули вибухи.

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"Було чути вибухи, "приходи". На сьогодні є більше ніж 10 прильотів по території Чернігівської області. З міркувань безпеки, я не казатиму, де. Уточнюється інформація щодо жертв та руйнувань. Якщо буде більш зрозуміло – обов'язково про це скажемо", – розповів керівник ОВА.