На Чернігівщині "Шахед" вночі влучив у житловий будинок

У ніч проти 11 вересня російські окупанти атакували Чернігівщину дронами-камікадзе. На жаль, є влучання у житловий будинок.

Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих. Про це стало відомо зі зведення Чернігівської ОВА, інформує 24 Канал.

Важливо Атаки по Дніпропетровщині: спалахнула пожежа, ППО знищила 11 "Шахедів"

Ворог атакував Чернігівщину

Так, уночі російський "Шахед" влучив у двоповерховий житловий будинок. Це сталося у селі Чайкине (Новгород-Сіверська міська рада).

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Унаслідок атаки в будинку сталася пожежа.

Попередньо – без жертв. Дані уточнюються,

– зазначили в ОВА.

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Зауважимо, що вночі 11 вересня противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія). Зафіксовано пуски 12 "Шахедів" у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Унаслідок бойової роботи було знищено 12 "Shahed-136/131" у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.

Крім того, ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо, без втрат. Інформація уточнюється.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що вночі і ранком ворог атакував Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією. Силами протиповітряної оборони ПвК "Схід" збито над областю 11 безпілотників типу "Shahed-131/136".

Унаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

У Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 хати, декілька господарчих споруд.

Також від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджене приватне підприємство. Побиті 2 будинки та газогін.

В ОВА додали, що, попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Всього на Чернігівщині за добу зафіксували 8 обстрілів та 48 вибухів. Ворог з артилерії, мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони.