На Чернігівщині українські захисники знищили ворожий "Орлан-10"

Українські військові 24 серпня знищили безпілотник російських окупантів на Чернігівщині. Наші захисники ліквідували безпілотник типу "Орлан".

Для підтвердження шукають залишки ворожого пристрою

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він зазначив, що Сили оборони України знищили ворожий безпілотник, ймовірно, "Орлан-10".

До речі Сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету

Повідомляється, що для підтвердження шукають залишки ворожого пристрою. Згодом Тимошенко додав, що ворожий безпілотник залетів на Вінничину.

Коли збили російський безпілотник

В оперативному командуванні "Північ" інформували про збиття ворожого безпілотника над Чернігівщиною до оголошення про повітряну тривогу.

В обід 24 серпня ворожий безпілотник залетів на Чернігівщину. Близько 15:30 його збили наші сили ППО у Чернігівському районі.

Згодом, о 15:47, в області оголосили про повітряну тривогу. В ОК "Північ" обіцяють повідомити деталі згодом щодо збиття безпілотника.

Українські військові знищили ворожий Ка-52

На початку доби 24 серпня Повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52. Наші військові збили ворожий гелікоптер близько 1 ночі.

Також повідомлялося, що підрозділи зенітних ракетних військ 23 серпня збили 5 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52. За добу Повітряні сили завдали до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ.

22 серпня Повітряні сили збили три ворожі безпілотники. Також ударна авіація вгатила по пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.

За 6 місяців війни українські воїни знищили 819 російських безпілотників, 234 літаки та 199 гелікоптерів.

Раніше – ЗСУ знищили склад з боєприпасами окупантів у Токмаку: дивіться відео