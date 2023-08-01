На Чернігівщину вночі намагалася прорватися ворожа ДРГ: прикордонники відкривали вогонь
1 серпня 2023, 08:01Читать новость на русском
Джерело:Сергій Наєв
Диверсанти минулої ночі намагалися прорватися через український кордон у Чернігівській області. Українські прикордонники зупинили противника.
Чотирьох озброєних осіб помітили прикордонники 2 прикордонної застави за допомогою тепловізорів. За рішенням старшого спостережного посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження.
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Ворог зазнав втрат і не досяг мети
Вогонь змусив противника відійти назад. Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України.
Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог в чергове зазнав втрат та не досяг поставленої мети,
– заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.
Що відомо про спроби ДРГ проникнути на територію України
- На північно-східних кордонах України з Росією та Білоруссю постійно зберігається напруга через присутність російських військ. Ворог систематично намагається проникнути на територію України.
- На початку червня ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.
- Також у червні російська ДРГ намагалася прорватися через державний кордон у Сумській області. Росіяни намагалися перетнути держкордон поблизу населеного пункту Родіонівка, проте спроба була невдалою. Українські захисники дали гідну відсіч окупантам – ворог зазнав втрат і відступив.
- На початку липня росіяни заслали своїх диверсантів одразу на двох напрямках. Російські диверсанти зазнали невдачі на Сіверському та Слобожанському напрямках.
- Наприкінці липня Сили оборони відбили черговий захід диверсійно-розвідувальної групи російського агресора у Сумській області.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що основне завдання ворожих диверсантів – виявити розташування Сил оборони України, а також проводити різні заходи, в тому числі мінування місцевості для того, щоб уразити наших захисників.