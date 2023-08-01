На Чернігівщину вночі намагалася прорватися ворожа ДРГ: прикордонники відкривали вогонь

Диверсанти минулої ночі намагалися прорватися через український кордон у Чернігівській області. Українські прикордонники зупинили противника.

Чотирьох озброєних осіб помітили прикордонники 2 прикордонної застави за допомогою тепловізорів. За рішенням старшого спостережного посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження.

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Ворог зазнав втрат і не досяг мети

Вогонь змусив противника відійти назад. Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України.

Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог в чергове зазнав втрат та не досяг поставленої мети,

– заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

Що відомо про спроби ДРГ проникнути на територію України