У Чернігові майже добу не працювали сирени: двоє місцевих вкрали кабелі
Джерело:В’ячеслав Чаус
Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив 11 жовтня, що в місті через технічні проблеми тимчасово не працюють сирени, що оповіщають про повітряну тривогу. Сьогодні з'ясувалось, хто саме спричинив цю проблему.
В Чернігові майже добу не звучали сирени оповіщення. З вчора у місті тривали роботи з відновлення цих систем. І лише сьогодні вони запрацювали.
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Кабель хотіли здати на металобрухт
Як повідомив у своєму телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, проблема виникла через умисне пошкодження тільки ліній зв'язку сторонніми особами.
Про відновлення роботи сирен Чаус повідомив о 16.39.
Роботу сирен оповіщення у місті Чернігів повністю відновлено після пошкодження ліній управління,
– заявив він.
Водночас як повідомив Суспільному, співробітник пресслужби ГУНП в Чернігівській області Сергій Гузь, поліція встановила, що двоє чоловіків у Чернігові вкрали кабелі забезпечення сирен оповіщення та мали на меті здати їх на металобрухт.
В поліції за фактом викрадення кабелю відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.
Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років – в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Зараз, за словами Гузя, тривають слідчі дії.
Чернігів потерпає від ворожих обстрілів
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- А 29 серпня ворог обстріляв зі ствольної артилерії лікарню у селі Семенівка Чернігівської області. Постраждалих, на щастя, не було. Однак було пошкоджено хірургічний корпус лікарні. В будівлі вилетіли вікна та двері та посипались стіни.