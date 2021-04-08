У Чернігові попрощалися із загиблим на Донбасі Володимиром Шпаком

Біля селища Невельського на Донбасі окупанти вбили старшого лейтенанта Володимира Шпака. Із ним попрощалися у рідному Чернігові і оголосили 8 квітня Днем жалоби.
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Володимир служив командиром протитанкового взводу роти вогневої підтримки окремого мотопіхотного батальйону 58 бригади. Йому було лише 37 років.
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Чернігів попрощався із загиблим Героєм
Старший лейтенант Володимир Шпак загинув від осколкового поранення 6 квітня під час обстрілу противником позицій Об’єднаних сил.
Прощалися із захисником України у кафедральному соборі Святої Великомучениці Катерини у Чернігові. Володимир був родом із цього міста.
На превеликий жаль, війна забирає найкращих. Він міг би бути на командному пункті і керувати боєм. Однак він зробив вибір справжнього воїна – Володимир весь час був біля солдатів,
– розповів генерал-майор Валерій Залужний.
Попрощатися із загиблим прийшли десятки армійців та місцевих жителів. Церемонія прощання за всіма військовими канонами відбулася на міському кладовищі "Яцеве", де на Алеї Героїв і поховали воїна.
У Чернігові попрощалися з Володимиром Шпаком / Фото ОК "Північ"
Втрати на Донбасі останніми днями
- Цієї доби на Донбасі вбили військового з Миколаївщини. 22-річний Денис Юшко отримав вогнепальне кульове поранення голови.
- 6 квітня, окрім Володимира Шпака, на Донбасі загинув Максим Стеблянко. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Степного.
- Днем раніше Україна втратила ще двох захисників: вони потрапили під прицільний вогонь російських окупантів біля Золотого-4 та Авдіївки.
- 3 квітня неподалік Шумів військовий підірвався на міні. Врятувати його не вдалося.
- Найбільше втрат Україна зазнала 26 березня. Тоді біля Шумів окупанти вбили 4 українських бійців.
- Загалом від початку року на Донбасі загинув щонайменше 31 військовий.