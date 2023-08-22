Невимовна трагедія: у Чернігові попрощалися з 6-річною Софійкою, яку вбила російська ракета
Джерело:Суспільне Чернігів
У Чернігові попрощалися з загиблою від російською атаки маленькою Софійкою. Дівчинці було всього 6 років, коли окупанти забрали її життя.
Чернігів зібрався в соборі, щоб вшанувати пам'ять дівчинки. Загально російська терористична атака по Чернігову забрала життя 7 осіб.
Дивіться також Я б їх душила, щоб їх рвало на шматки, – мама вбитої Софійки про тих, хто запустив ракети
Прощання з загиблою дівчинкою
Прощання з 6-річною Софійкою пройшло у Свято-Троїцькому соборі. На вшанування пам'яті прийшло багато жителів Чернігова – трагічна подія глибоко вразила всіх мешканців міста. Поховають дівчинку у Славутичі.
Мати з донькою приїхали до Чернігова у гості, на вихідні, коли потрапили під російський обстріл. Після удару мати Софійки побачила її пораненою та відразу на авто відправилася до лікарні. Софійка опинилася у медзакладі вже у стані клінічної смерті. Лікарі понад 2 години боролися за життя та змогли запустити серце дівчинки – проте врятувати її так і не вдалося.
У Чернігові відбулося прощання з Софійкою: дивіться відео
У вересні дівчинка мала йти в перший клас. День трагедії мав бути черговим мирним днем для сім'ї. Розмова з подругою, дитячі ігри, кава. Однак все обірвала одна російська ракета.
Російські ракети вдарили по Чернігову
- На церковне свято Яблучний Спас 19 серпня російські ракети "Іскандер" вдарили по центру Чернігова. Під атакою зокрема опинився місцевий драмтеатр.
- Внаслідок терористичної атаки загинуло 7 осіб, понад 150 осіб постраждало. Зокрема, атака забрала життя 6-річної Софійки, батька 4 дітей, студента та 2 викладачів.
- У лікарню потрапила 41 особа. Серед них 5 – у дитячій лікарні. Наймолодшому хлопчику було 9 років, а найстаршому – 14. Двох дітей чекали операції. Діти важко переживають удар російських ракет – їх чекає психологічна реабілітація
- Керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов впевнений, що основна сила вибуху була скерована саме на людей, які були біля драмтеатру. Її налаштували так, щоб вона підірвалася у повітрі.