Невимовна трагедія: у Чернігові попрощалися з 6-річною Софійкою, яку вбила російська ракета

У Чернігові попрощалися з загиблою від російською атаки маленькою Софійкою. Дівчинці було всього 6 років, коли окупанти забрали її життя.

Чернігів зібрався в соборі, щоб вшанувати пам'ять дівчинки. Загально російська терористична атака по Чернігову забрала життя 7 осіб.

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Прощання з загиблою дівчинкою

Прощання з 6-річною Софійкою пройшло у Свято-Троїцькому соборі. На вшанування пам'яті прийшло багато жителів Чернігова – трагічна подія глибоко вразила всіх мешканців міста. Поховають дівчинку у Славутичі.

Мати з донькою приїхали до Чернігова у гості, на вихідні, коли потрапили під російський обстріл. Після удару мати Софійки побачила її пораненою та відразу на авто відправилася до лікарні. Софійка опинилася у медзакладі вже у стані клінічної смерті. Лікарі понад 2 години боролися за життя та змогли запустити серце дівчинки – проте врятувати її так і не вдалося.

У Чернігові відбулося прощання з Софійкою: дивіться відео

У вересні дівчинка мала йти в перший клас. День трагедії мав бути черговим мирним днем для сім'ї. Розмова з подругою, дитячі ігри, кава. Однак все обірвала одна російська ракета.

Російські ракети вдарили по Чернігову