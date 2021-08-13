У Чернігові на смерть збили поліцейського на пішохідному переході

ДТП зі смертельними наслідками сталася у Чернігові. На пішохідному переході автомобіль збив співробітника поліції.

Це трапилося ввечері 12 серпня в одному зі спальних районів міста. Через зазнані в аварії травми чоловік загинув.

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У Чернігові в ДТП загинув поліцейський

Правоохоронці Чернігова повідомили про загибель колеги.

12 серпня приблизно о 21 годині в одному зі спальних районів Чернігова сталася ДТП.

На пішохідному переході автомобіль збив 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шарпатого.

Від зазнаних травм майор поліції загинув на місці.

Поліцейська сім'я буде пам'ятати його як енергійного, відповідального та професійного фахівця, який сумлінно служив державі,

– мовиться у повідомленні поліції Чернігівщини.

Користувачі соцмереж у коментарях також висловлюють щирі співчуття. А водночас і наголошують, що "на тому пішохідному переході ДТП трапляється раз на кілька місяців", і смертельні випадки вже також були.

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