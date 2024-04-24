"Сушки" приречені: які ракети потрібні до F-16, щоб знищити російську авіацію

Окупанти активно закидують прифронтову територію керованими авіабомбами. З цим можливо боротися. І є сподівання, що в найближчі місяці будуть результати.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що потрібно боротися проти російських винищувачів, які скидають такі бомби. Така можливість з'явиться, коли Україна отримає F-16.

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Як боротися проти ворожих винищувачів

Як наголосив Черник, важливо, аби Україна отримала разом з винищувачами ракети класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Вони допоможуть знищувати ворожі літаки.

Відомо, що F-16 може взяти на борт 6 таких ракет. Їхня дальність ураження у деяких модифікаціях – 180 кілометрів. Су-34 скидає ж різні керовані авіабомби з відстані 40 – 70 кілометрів. Цього цілком достатньо, аби знищувати ворожі літаки.

Як тільки Су-34 взятий на приціл, то буде приречений. Можливо, від однієї ухилиться, але від двох-трьох точно ні. Тут може працювати всього пара F-16, щоб збити кілька ворожих Су-34,

– зазначив Черник.

Україні вже вдавалося вибивати ворожі Су-34 поблизу лінії фронту за допомогою ЗРК Patriot. F-16 дозволять в рази пришвидшити цей процес.

F-16 для України: коротко