У Чернівецькій області чутно вибухи: "Шахеди" рвуться на Захід

Західні області України опинилися під атакою ударних дронів ворога вночі 23 травня. Про звуки вибухів повідомили мешканці Чернівецької області.

Це переказали на Суспільному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Чернівецькій області 23 травня: що сталося

Повітряну тривогу у Чернівецькій області оголосили вночі 23 травня о 04:11. Кілька сусідніх областей також були "червоними" на мапі тривог у цей час. Причиною стала загроза застосування ворогом дронів-камікадзе.

За інформацією Повітряних сил і моніторів, близько десятка БпЛА досягли західних областей та загрожували Тернопільщині, Івано-Франківській області та Буковині.

Близько 04:30 ЗМІ та місцеві спільноти повідомили, що у Чернівецькій області чутно вибухи. Наразі докладної інформації про це немає, влада ситуацію ще не коментувала. Вибухи було чутно кілька разів.

Схід України у цей час також перебував під атакою БпЛА. Раніше про вибухи писали з Запоріжжя.

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