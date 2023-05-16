Депутати Чернівецької облради заборонили діяльність УПЦ МП

На сесії обласної ради 16 травня депутати прийняли рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території Чернівецької області. За це проголосували 40 народних обранців.

Таким чином, діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок з країною-агресором, заборонена на території області. Депутати звернулись до Верховної Ради для визначення відповідних законопроєктів.

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У документі йдеться, що відповідні рекомендації отримала й обласна державна адміністрація. Зокрема, доручено здійснити аналіз та вжити відповідних заходів щодо законності використання культових будівель та майна державної власності, переданих у власність релігійним організаціям УПЦ МП.

Рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області" буде надіслано усім головам територіальних громад краю до відома та врахування в роботі,

– йдеться у зверненні.

Зазначають, що головам громад рекомендують припинити договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок з релігійними організаціями, які мають зв'язок з країною-агресором, та заборони користування майном, що є власністю сільських, селищних, міських територіальних громад.

Нагадаємо, що відповідне рішення раніше ухвалили в Чернівцях. УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. "За" проголосували 28 депутатів.

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