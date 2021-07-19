У Чернівцях під час руху двоє чоловіків випали з багажника авто: один загинув

19 липня 2021 , 12:32
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Джерело:

"Суспільне"

У Чернівцях 18 липня двоє чоловіків випали з автомобіля під час руху. Унаслідок інциденту один з них загинув, іншого – госпіталізували.

Випали з багажника авто

На момент дорожньо-транспортної пригоди вони їхали у вантажному відсіку машини. Про це повідомила речниця Нацполіції Буковини Діана Козлова у коментарі "Суспільному".

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За інформацією правоохоронців, водій перевозив 47-річного та 43-річного пасажирів.

  • Заїжджаючи на кільце "Годилів", один із чоловіків відчинив двері та на повороті обидва випали з машини.

У поліції додали, що один із пасажирів загинув на місці події, а іншого госпіталізували.

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Автор: Олег Васьків