"Нам достатньо своїх": у Чернівцях позбулися останнього пам'ятника Пушкіну
Джерело:Чернівецька міська рада
В Україні продовжують зносити російські пам'ятники. Зокрема, в Чернівцях нарешті позбулися останнього Пушкіна.
Загалом у місті були 2 такі пам'ятники. Перший демонтували цьогоріч у листопаді.
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У Чернівцях знесли пам'ятник Пушкіну
У Чернівцях 23 грудня демонтували другий і останній у місті пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну.
Позбулися останнього пам'ятника Пушкіну. Нам достатньо своїх великих митців та героїв,
– повідомили у міськраді.
Міський голова Роман Клічук зауважив, що в Чернівцях послідовно позбуваються радянського мотлоху.
"Цього разу під демонтаж потрапив вже останній пам'ятник "великому руzzzькому поету" Пушкіну. Чужих героїв нам не потрібно, достатньо маємо своїх", – написав мер.
Дивіться відео, як зносили пам'ятник Пушкіну
Де ще зносять радянські пам'ятники
- Нещодавно вибух у Миколаєві знищив пам'ятник "чекістам", через який у місті були суперечки. Активіст Сергій Стерненко припустив, що це могла бути атака дронами.
- Своєю чергою, 27 жовтня у Польщі демонтували одразу 4 радянські пам'ятники. Декомунізацію провели в рамках заборони пропагування комунізму в публічному просторі.
- 4 жовтня у місті Котка у Фінляндії нарешті знесли останню статую радянського лідера Володимира Леніна. Побачити це прийшли десятки людей. Дехто навіть приніс шампанське, щоб відсвяткувати демонтаж.
- А ось 3 листопада речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника Катерині II, заявивши, що рішення буде ухвалене.