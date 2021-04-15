Червона лінія України – це державний кордон, – Кулеба про можливий наступ Росії

Дмитро Кулеба переконаний, що червоною лінією України є державний кордон. Натомість його перетин матиме наслідки. Про це очільник МЗС сказав у контексті розміщення російських військ поблизу українського кордону.
Джерело:24 канал
Дмитро Кулеба сподівається, що дипломатичні заходи допоможуть запобігти стягуванню військ Росії до українського кордону. Про це він розповів 15 квітня на спільній пресконференції міністрів закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви.
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Що робить Україна, щоб запобігти вторгненню Росії
Червона лінія України – це державний кордон. Якщо Росія перетинає кордон, тоді вона має понести наслідки,
– переконаний міністр.
Та Дмитро Кулеба каже, що зараз усі дії направлені на те, щоб демотивувати Росію до загострення ситуації. До того ж дії відбуваються на всіх рівнях – на двосторонніх, багатосторонніх, регіональних.Зверніть увагу! 14 квітня у МЗС повідомили, що міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви прилетять до України з робочим візитом. Мета – продемонструвати солідарність з Україною на тлі дестабілізуючих дій Росії.
Латвія підтримує Україну
Підтримку Україні висловив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Він зауважив, що Україна має рацію.
"Наразі є лише одна сторона, яка має деескалювати свої дії. Це Росія", – переконаний міністр.
Дипломат також додав, що партнери та друзі готові підтримати Україну.Важливо! Дмитро Кулеба заявив, що треба збільшити кількість заяв від представників Євросоюзу щодо російської агресії проти України. Все для того, щоб Росія отримала сигнал про болісні наслідки своїх дій.
Україна права в юридичному і моральному планах. І ми наголошували на цьому в міжнародних організаціях,
– зазначив міністр МЗС Латвії.
Коротко про загострення ситуації
- 30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує армію до українських кордонів. Робить це під виглядом "бойових навчань".
- Наступного дня США заявили, що "глибоко стурбовані".
- 14 квітня представниця місії США в ОБСЄ Кортні Австріян повідомила, що Росія перекинула додатково в Крим 15 – 25 тисяч своїх військових.
- Нещодавно українська розвідка повідомила, що до 20 квітня Росія стягне до кордонів з Україною 110 тисяч військових.
- Детальніше про дії Росії та реакцію світу читайте за посиланням.
Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу