Протести на польському кордоні: польський міністр назвав винного у блокуванні кордону

У новій хвилі протестів європейські фермери виступають проти політики "зеленого курсу" та неконтрольованого припливу сільгосппродукції з України. Міністр сільського господарства Польщі найчастіше критикує Європейську Комісію та закликає до перегляду торгівельних угод з Україною.

Саме Європейська Комісія несе відповідальність за неконтрольований приплив сільгосппродукції з України на європейські ринки та недооцінення наслідків положень "зеленого курсу", що викликало масові протести фермерів по всій Європі. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

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Що пропонує польський міністр

Секерський переконаний, що Європейському Союзу необхідний новий підхід до співпраці з Україною, зокрема, потрібно зупинити широку лібералізацію торгівлі.

Польський міністр пояснив, що положення "зеленого курсу" не сприймаються в середовищі фермерів, адже вони хочуть керуватися сільськогосподарським наказом, а не розпорядженням чиновників із Брюсселя.

Нам потрібно зрозуміти протести фермерів, і я буду прагнути до цього на засіданні Ради міністрів ЄС у Брюсселі,

– повідомив Секерський.

Він також розповів, що вимагатиме обмеження положень "зеленого курсу" та відтермінування впровадження низки його положень.

Що відомо про "зелений курс" Основною метою "зеленого курсу" є перетворення Європи до 2050 року на перший у світі кліматично-нейтральний континент, тобто місце, де усі викиди парникових газів, спричинені людською діяльністю, поглинатимуться екосистемами та технологіями уловлювання і зберігання вуглецю. Для цього був розроблений план дій до 2030 року для різних секторів.

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