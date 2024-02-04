Честь бути тут, – Зеленський побував "на нулі" у Роботиному у Запорізькій області

Володимир Зеленський 4 лютого здійснив робочу поїздку на лінію фронту. Цього разу президент завітав у Роботине Запорізької області.

Глава держави відвідав місце, де розташована 65 окрема механізованої бригади. Зеленський під час візиту зустрівся з нашими захисниками, які обороняють лінію фронту від ворога.

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Зеленський приїхав у Роботине до військових

Президент наголосив, що під час своєї поїздки до Роботиного, він поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди.

Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити,

– наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що на плечах наших воїнів складна та вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Він також запевнив, що Україна пишається нашими воїнами та дякує кожному з них.

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Разом із Володимиром Зеленським до Роботиного також прибув глава Офісу Президента Андрій Єрмак. В Офісі Президента також зазначили, що Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

Згодом Зеленський зазначив, що провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області. Зокрема, він заслухав доповіді військового командування, керівників правоохоронних органів.

"Важливі питання. Ситуація на полі бою, оборонні дії на Авдіївському напрямку, ситуація в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, фортифікації. Захист об'єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу регіону від ворога", – заявив він.

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Крім того, глава держави передав відзнаку "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському, а також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".

Володимир Зеленський нагородив військових у Роботиному / Фото Офісу Президента

Варто зазначити, що Роботине у Запорізькій області наразі є однією з найгарячіших точок на лінії фронту. В останньому звіті Генштабу ЗСУ за 4 лютого зазначено, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

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