Четвертий за останні дні: ЗСУ приземлили ще один російський Ка-52

Українські захисники збили ще один ворожий Ка-52. Це вже четвертий "Алігатор" за останні дні.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. Вертоліт збили 18 червня.

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ЗСУ збили ворожий Ка-52

У Генштабі ЗСУ повідомили про чергові втрати ворога.

Доброго вечора, ми з України! Сьогодні пообіді збито ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Бюджет РФ недорахується ще близько 16 мільйонів доларів США. Слава Україні!

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що авіація Сил оборони за добу 18 червня завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 російський зенітно-ракетний комплекс. Загалом українські захисники знищили:

ворожий гелікоптер Ка-52,

3 іранські ударні БпЛА типу Shahed,

5 розвідувальних БпЛА.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетні комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 його склади боєприпасів.

За добу 17 червня Повітряні сили приземлили:

2 ворожі ударні вертольоти Ка-52,

4 ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131",

1 "Ланцет".

Також ППО знищила 7 ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Ще один вертоліт росіяни втратили ввечері 16 червня.

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Загальні втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни російська армія вже втратила 219 820 осіб. Варто зауважити, що втрати ворога можуть бути значно вищими, адже через високу активність бойових дій їх буває важко порахувати.

Окрім цього, окупанти втрачають силу-силенну своєї техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів за одиницю. Зокрема, наші воїни спопелили: