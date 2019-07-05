Чи буде ПАРЄ мститись Україні через від'їзд делегації: відповідь посла

Достроковий від’їзд передвиборчої делегації Парламентської асамблеї Ради Європи не варто вважати негативним сигналом. Водночас Україні необхідно діяти у власних інтересах.

Це єдина можлива дія, яку могла зробити делегація ПАРЄ після відкликання запрошення, про це заявив посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв’ю "ВВС Україна".

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Делегація ПАРЄ достроково покинула Україну через рішення українського парламенту відкликати запрошення Асамблеї щодо спостерігачів за виборами депутатів 21 липня.

Від'їзд делегації не потрібно драматизувати й вважати, що це якийсь сигнал у бік України,

– пояснив він.

Кулеба також прокоментував заяву президентки ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є, яка висловила розчарування від’їздом делегації.

"Мені лише хочеться, щоб вона з такою ж принциповістю, з якою висловилася з приводу рішення України, вимагала від Росії виконати її зобов'язання в рамках Ради Європи", – сказав на це посол.

Водночас Кулеба додав, що обов’язково з'являться «охочі в ПАРЄ підняти галас довкола рішення України й тиснути на неї, погрожуючи санкціями».

Буде глибоко символічно, якщо ПАРЄ, яке виписала повну індульгенцію Росії, застосує санкції щодо України,

– зазначив посол України в Раді Європи.

Кулеба наголосив, що Україна тепер буде діяти, виходячи лише із власних інтересів, оскільки її інтереси проігнорували.

Чому делегація ПАРЄ покинула Україну?

У ніч на 25 червня євродепутати більшістю голосів проголосували за те, щоб Росію без жодних обмежень та стягнень повернули до складу ПАРЄ. Українські представники звернулася до влади з проханням терміново розглянути питання припинення участі України в роботі ПАРЄ та питання про подальшу участь України в органах Ради Європи.



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Керівник МЗС України Павло Клімкін заявив, що Верховній Раді доцільно відкликати запрошення для Асамблеї надсилати спостерігачів на парламентських виборах в Україні. Спікер Андрій Парубій наголосив: "Ми не можемо допустити, щоб на українських парламентських виборах були представники країни-агресора, щоб вони судили і визначали демократичність українських виборів".

1 липня парламентський комітет із закордонних справ рекомендував Верховній Раді призупинити участь постійної делегації в роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеціанської комісії та відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори 21 липня.

Що відомо про делегацію ПАРЄ в Україні?У складі місії – виконувач обов'язків голови делегації Март ван де Вен з Нідерландів та парламентарі: Олександр Поцей з Польщі, Марко Ніколіні із Сан-Марино та Нагіф Хамзаєв з Азербайджану. Делегація перебувала в Києві 2 і 3 липня 2019 року, щоб оцінити "передвиборчий клімат напередодні дострокових парламентських виборів в Україні, запланованих на 21 липня".