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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка

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      Телеміст Newsone з "Росія 24" скасували
      Телеміст Newsone з "Росія 24" скасували / Колаж 24 каналу

      Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" планували провести спільний телеміст "Надо поговорить". Обуренням на це відреагували не тільки українські громадяни, а й політики, СБУ і президент Володимир Зеленський.

      У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що зможуть відреагувати лише на факт проведення телемосту. Діяти наперед і будь-який спосіб запитувати у телеканалу інформацію про запланований ефір Нацрада не має права.

      Читайте також: NewsOne скасовує скандальний телеміст з Росією

      Зрештою, 8 липня Newsоne повідомив, що скасовує запланований телеміст. Причиною відмови від проведення телемосту Newsоne назвав "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

      Зауважимо, що Newsоne є провідним проросійським телеканалом, який дуже прихильно ставиться до політики Кремля та агресії Росії в Україні. Тож, можливо, у майбутньому канал, фактично підкотрольний куму Путіна Віктору Медведчуку, візьме реванш. 

       

       

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      Теги: Україна – Росія Новини України Телеміст Newsone і Росія24 Російська пропаганда Опитування 24 ЗМІ
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