Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка

Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" планували провести спільний телеміст "Надо поговорить". Обуренням на це відреагували не тільки українські громадяни, а й політики, СБУ і президент Володимир Зеленський.

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що зможуть відреагувати лише на факт проведення телемосту. Діяти наперед і будь-який спосіб запитувати у телеканалу інформацію про запланований ефір Нацрада не має права.

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Зрештою, 8 липня Newsоne повідомив, що скасовує запланований телеміст. Причиною відмови від проведення телемосту Newsоne назвав "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Зауважимо, що Newsоne є провідним проросійським телеканалом, який дуже прихильно ставиться до політики Кремля та агресії Росії в Україні. Тож, можливо, у майбутньому канал, фактично підкотрольний куму Путіна Віктору Медведчуку, візьме реванш.