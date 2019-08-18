Чи росте українська економіка: пояснення експерта

Економіка України росте вже не перший рік – з 2016 року кожного кварталу у нас зростання ВВП. Свідчення цього для українців – у збільшенні середньої зарплати. Разом з тим, Україні потрібно якомога швидше покращувати інвестиційний клімат.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив керівник Crane IP Law Firm Іван Нікітченко. Він нагадав: за даними Держстату середня зарплатня у кінці 2015 року становила 5 230 гривень (близько 227 доларів за тодішнім курсом), тоді як зараз вона – вже 10 783 гривень (близько 415 доларів).

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Інфляція з кожним роком стає все меншою та цього року, як і минулого, вона буде нижчо зв 10%. Про покращення купівельної спроможності населення говорять і інші показники: зростає роздрібний товарообіг, кількість проданих нових авто, пасажиропотік аеропортів, кількість туристів з України тощо,

– відзначив Нікітченко.

Однак це скоріше відновлення після сильного падіння у 2014-15 років, зауважив аналітик. Вся Східна Європа зростає швидшими темпами, ніж Україна – у цих країнах ВВП зростає на 4-5% щороку, порівняно з 2-3% в Україні.

Тому, зауважив аналітик, з одного боку новини щодо економіки України є позитивними. З іншого – це лише, якщо порівнювати з кризовими 2014-15. роками Але порівняно з країнами-сусідами, що є нашими головними конкурентами за залучення інвестицій та кваліфікованих робітників – у нас все погано. Він уточнив: у рейтингу Doind Business Україна перебуває на 71 місці. Грузія – на 6-му місці, Північна Македонія – 10, Литва – 14, Естонія – 16, Латвія – 19, Казахстан – 28, Росія – 31, Польща – 33.

На думку експерта, Україні варто реалізовувати великі інвестиційні проекти. Зараз реальний розвиток відбувається у декількох галузях, в основному в агро та ІТ, зауважив він.

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Україна так само лишається залежною від зовнішнього фінансування та ситуації на іноземних ринках. У разі погіршення ситуації у світовій економіці, на нас чекає повне повторення 2009 року – всі гроші, що зайшли під купівлю українських ОВДП, так само швидко підуть. У сумі з від'ємним торговим балансом та відсутністю швидкого отримання траншів від МВФ вони знову призведуть до різкої девальвації гривні (вище 30 гривень за долар) та падіння ВВП.

Якщо Україна кардинально не покращить свій інвестиційний клімат, не зробить сильнішим внутрішній ринок, такий сценарій повториться у будь який момент, як тільки закінчиться епоха "дешевих грошей" у світовій економіці – це може статися вже наприкінці 2020 року,

– підсумував Нікітченко.