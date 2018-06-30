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Чи сприймають українці політичну агітацію: неочікувані дані

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Кандидати навчились агітувати, але не економити. Хоч до виборів наступного президента України ще більше півроку, депутати вже почали займатися саморекламою. Використовують найдорожчі типи агітації : телебачення та білборди зі своїми обличчями.

Тимошенко, Порошенко, Тарута, Скоцик і ще декілька поки відомих і не дуже прізвищ. Ці люди не проти стати наступним президентом України. Агітують кандидати здебільшого просто – без хитромудрих символів, показують своє обличчя. Проте хто ці люди? Журналісти 24 каналу провели власне опитування у 5 регіонах країни: чи впізнають людей з білбордів та як реагують на політрекламу.

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У Львові здебільшого борди зі звітом Петра Порошенка та поки нікому не відомою Аграрною партією. Більшість львів'ян негативно сприймають політрекламу, і пропонують не витрачати кошти на вітер, а вкласти їх у розвиток міста.

В іншій частині країни – у Харкові прихильників політреклами більше. Але, з агітаційними банерами все спокійніше, переважно привітання з днем Конституції від партії Солідарність.

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На півдні країни у Маріуполі з банерів переважно дивиться Юлія Тимошенко, Сергій Тарута та його не дуже відомий однопартієць Андрій Ніколаєнко. А ось із "порядком" у Іллі Ківи поки не дуже виходить. Маріупольці в політиках зневірились і вважають рекламу неефективною.

Політична реклама сприймається не серйозно. вони говорять красиво, але все це не правда,
– вважає маріуполька Алевтина.

Ще одну жительку Маріуполя реклама дратує, і на її думку, вона нікому не потрібна. Одесити так само розчаровані, кажуть хоч нові обличчя і є, проте довіри немає.

А ось Суми заполонили борди з Новим курсом Юлії Тимошенко.Різні міста, але обличчя однакові. 

Тимошенко очевидно, що вона буде намагатись тримати баланс у всіх регіонах. тому що це єдина партія, яка має дуже чітку і сталу потужну сітку представництв у всіх регіонах країни,
– наголосив політичний аналітик KievStratPro Тарас Семенюк.

У столиці картина не відрізняється від більшості регіонів. Політреклама переважно у центрі: Час рости – Скоцика, Основа – Тарути, Новий курс  Тимошенко і Зробимо разом – Порошенка. Проте і тут фанів політиків ми не знайшли.

Просто слова та пусті обіцянки не викликають довіри. Треба інше,
– каже Тарас Семенюк.

9 місяців – саме стільки лишилось до виборів президента. Тож саме час уважніше роздивитися політиків, вивчити їхні декларації і порівняти слова із реальними діями. Щоби потім не обрати чергову мильну бульбашку.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини політики Новини України Юлія Тимошенко Петро Порошенко Новини Львова Новини Маріуполя
Джерело: 24 канал
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