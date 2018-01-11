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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Чи варто штрафувати українських зірок за виступи в Росії? Ваша думка

20:08, 11 січня 1644 Читать новость на русском
Нацрада пропонує ввести штрафи за виступи в Росії
Нацрада пропонує ввести штрафи за виступи в Росії / politeka.net

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення пропонує ввести штрафи або кримінальну відповідальність для українських артистів, які гастролюють на території держави-агресора – Росії. Висловте свою думку з цього приводу в опитуванні на сайті "24".

До Нацради часто надходять звернення від громадян, які обурені виступами українських артистів, які активно гастролюють у Російській Федерації. Однак наразі немає жодних законодавчих норм, які б регулювали це питання. Тож Нацрада нічого не може вдіяти у таких випадках.

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У Національній раді наголошують, що штрафи чи кримінальна відповідальність для вітчизняних виконавців, які ведуть концертну діяльність у країні, яка визнана агресором, – це світова практика. І пропонують ввести подібні норми і в українське законодавство.

З подібною ініціативою виступив також народний депутат України від "Народного фронту" та очільник Комітету ВР з питань культури та духовності Микола Княжицький.

А що ви думаєте з цього приводу чи потрібно карати українських артистів, які гастролюють в Росії, а якщо так – то які заходи вживати?

Теги: LifeStyle Новини України Музика Російські гастролери Новини культури Україна – Росія Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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