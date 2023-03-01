Чим атакували російський літак А-50 у Білорусі: озвучили нові подробиці
На військовому аеропорту в білоруських Мачулищах 26 лютого пролунали два вибухи, які пошкодили російський літак А-50. Відомо, які у нього пошкодження.
Відповідальність за цю атаку взяли на себе білоруські партизани. Ініціатива BYPOL, яка не підтримує режим Лукашенка, повідомила, чим саме могли атакувати літак.
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Чим атакували російський літак в Мачулищах
Ініціатива повідомила, що білоруські партизани використали для атаки два дрони виробництва компанії DJI, переобладнані в дрони-камкадзе "кустарним" способом.
Кожен дрон ніс заряд 200 грамів вибухової речовини в тротиловому еквіваленті. Як вражаючий елемент використані металеві кулі з приблизною кількістю 200 штук на кожен,
– повідомили в BYPOL.
Ба більше, вони припустили, виходячи з опублікованих супутникових знімків, що є два місця пошкодження:
- ключовий елемент – трикоординатна станція радіолокації, а саме локатор;
- видно пошкодження в районі розташування обтічника антени супутникової радіолінії, в передній частині поблизу носового відсіку.
Чи серйозні пошкодження літака А-50
У BYPOL розповідають, що локатор літаків типу А-50 могли збудувати на горизонтальних щілинних хвилеводах або в їх основі можуть лежати фазовані антенні грати.
Їх пошкодження означає, що антену доведеться міняти повністю з її повним розбиранням і демонтажем. Крім антени локатора, під обтічником має бути ще антена системи розпізнавання "свій – чужий",
– повідомили колишні міліціонери, які не підтримують режим Лукашенка.
Вони зазначають, що обладнання такого типу – це дорогий штучний продукт, що виготовляється на основі попереднього замовлення. Окрім того, на техніку впливав вогонь та ударна хвиля, що призводить до деформації або зміщення елементів локатора.
Окрім того, сталеві кульки з дронів мали проникнути на достатню глибину у відносно тонку оболонку корпуса літака, пошкодити електричну проводину та НВЧ обладнання – РЛС і станцію, які зазвичай розміщені біля антен. Ба більше, під обшивкою літака вздовж корпусу багато дротів.
Сталеві вражаючі елементи могли не тільки розірвати дроти, а й разом з вогнем і сплавити їх. На знімках із супутника такий вид пошкоджень побачити та оцінити не зможемо. Аналогічно слід оцінювати друге попадання,
– заявили в ініціативі.
Окрім того, вони додали, що наразі не встановлено, чи гасили літак. Якщо так, то якою саме речовиною. За даними BYPOL:
- висока температура і реакція на засоби пожежогасіння також могли спричинити зміну кольору крил та інших елементів;
- якщо таки літак гасили, то велика ймовірність, що засоби пожежогасіння потрапили на зруйновані місця;
- вплив води або водних розчинів призводить до окислення внутрішньої частини НВЧ хвилеводів, покритих металом з високою провідністю;
- висока енергія сигналу локаційних станцій у місцях корозії викликає прогорання цього покриття – це може викликати вихід із ладу самої радіолокаційної системи.
В ініціативі кажуть, що для ремонту ймовірних пошкоджень потрібна не одна ремонтна бригада, а колектив фахівців, які працюють у своїх вузьких напрямках. Також потрібні ремонтні та випробувальні стенди. Тобто відремонтувати А-50 можна на площах підприємства, яке здійснювало модернізацію комплексу.
"Висока ймовірність, що буде спроба відновлення безпосередньо носія комплексу – літака Іл-76, щоб перемістити бортове обладнання для ремонту на виробничих площах", – вважають в BYPOL.
Вибухи в Мачулищах: коротко
- 26 лютого в Мачулищах пролунало два вибухи. Згодом з'явилась інформація про пошкодження російського А-50. Офіційно це не підтверджували.
- Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко зібрав силовиків на нараду, сказав доповісти про характер внутрішньої та військової ситуації в Білорусі. Також він вимагав від керівників силових структур "найжорсткішої" дисципліни з особливим наголосом на кордоні.
- Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав, що цю добре підготовлену акцію зробили білоруські партизани. За його словами, це однозначно наземна операція. Адже на аеродром безпілотник вийти не зміг би. За його словами, особливо аеродром в Мачулищах, де стоїть С-400 "Тріумф", що не пропустила б дрон.