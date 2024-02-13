Він друг Путіна, а не України: євродепутат пояснив наслідки можливого переобрання Трампа
Пятрас Ауштрявічюс розповів про своє ставлення до Дональда Трампа. Він пояснив, які можуть бути наслідки для України та ЄС у разі переобрання скандального республіканця.
Дональд Трамп не є другом України. Про це литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Чому переобирати Трампа небезпечно
Пятрас Ауштрявічюс заявив, що можлива перемога Трампа є стратегічним ризиком не тільки для НАТО. У разі його переобрання на другий термін відносини між США та Україною можуть стати дуже обмеженими, як і політика Вашингтона щодо нашої держави.
Трамп не є другом демократичної та європейської України. Я б сказав, він друг Путіна. Тож якщо Трамп переможе, уявіть собі, з якими наслідками ми можемо зіткнутися у зв'язку з цим,
– зауважив він.
За його словами, концепція стратегічної автономії ЄС в цьому плані стає дуже практично важливою.
Також литовський євродепутат висловився щодо американського пропагандиста Такера Карлсона, який нещодавно їздив до Росії та брав інтерв'ю у російського диктатора Владіміра Путіна. Ауштрявічюс назвав цього телеведучого "корисним ідіотом" та нагадав, що Такер Карлсон тісно пов'язаний з Дональдом Трампом.
Що думають експерти про Трампа
- Нещодавно керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко у розмові з 24 Каналом наголосив, що скандальна погроза Трампа країнам НАТО не є блефом. Навпаки, це реальне шкідництво. На його думку, американський експрезидент дійсно хоче, щоб США та ЄС існували собі окремо.
- Політолог Тарас Семенюк висловив іншу думку. Експерт закликав сприймати як передвиборчу риторику слова Трампа про те, він нібито може заохотити Росію атакувати будь-яку країну НАТО, яка не виконала фінансові зобов'язання.
- Не так давно політолог Олег Саакян припустив, що у разі переобрання Трампа у США настане глибока конституційна криза. Тоді Вашингтону буде не до зовнішньої політики, а Україна на тлі війни з Росією може стати заручницею ще гіршої політичної ситуації у США, ніж зараз.