У Казані 22 – 24 жовтня відбувся саміт БРІКС, на який Владімір Путін покладав великі надії. Адже цю подію Кремль намагався представити як доказ "широкої міжнародної підтримки Росії".

Однак саміт не виправдав сподівання диктатора. У розмові з 24 Каналом член республіканської партії Борис Пінкус сказав, яку небезпеку для Сполучених Штатів Америки зараз становить БРІКС.

Важливо Зеленський відмовив у візиті Гутерреша до України через участь у саміті БРІКС, – джерело

Чим Штатам загрожує БРІКС

БРІКС був створений за ініціативи Росії, однак сьогодні країна-агресор не відіграє великої ролі для цього об'єднання. Організацію сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Загалом на об'єднання припадає 45% населення світу і 35% світової економіки.

Зараз лідерство у БРІКС перетягує на себе Китай. Саме тому лідер КНР Сі Цзіньпін взяв участь у саміті.

Сам факт появи БРІКС і наслідки його діяльності говорить про повний провал адміністрації Джо Байдена,

– вважає член республіканської партії.

За його словами, основною загрозою для США є дедоларизація – заміна долара всередині БРІКС на внутрішню валюту. Насамперед Китай протягує свій юань.

Втім, в адміністрації президента США не вбачають загрози для західних альянсів у проведенні саміту БРІКС у Росії.

Занепокоєння відсутнє через критичну ситуацію для Росії,

– зауважив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він також вважає, що країна-агресор ізольована на світовій арені настільки, що російський диктатор змушений йти на радикальні кроки, аби підтримувати свою валюту та воєнну економіку.