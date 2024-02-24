Чим важливий завод в Липецьку: пояснення від ГУР

У Росії на території Новолипецького металургійного комбінату сталася сильна пожежа. У Головному управлінні розвідки розповіли деталі.

Наразі у ГУР не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію щодо причетності українських спецслужб до "неприємного" інциденту на металургійному заводі в Липецьку. Про це в етері телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов.

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Юсов пояснив, яке значення мав завод для росіян

За попередньою інформацією, пожежа на металургійному заводі у Липецьку виникла внаслідок удару безпілотниками. Раніше різні джерела повідомляли, що це було роботою ГУР та СБУ.

Втім, як повідомив Андрій Юсов, наразі він не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

Це було російське виробництво, яке напряму задіяно до військово-промислового комплексу, і спрямовує сталь на виробництво гармат, броні, і ракетних озброєнь, якими вбивають українців,

– додав він.

За його словами, це військове підприємство, яке задіяне у ворожому військово-промисловому циклі виробництва і забезпечення їхньої армії.