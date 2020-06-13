Життя після прем'єрства: чим займається Олексій Гончарук
Колишній глава уряду Олексій Гончарук розповів про своє життя після того, як покинув Кабмін. За словами Гончарука, він займається роботою над стратегічним документом і не має наміру йти на місцеві вибори восени.
Над чим працює Гончарук
Наразі ексглава уряду працює над "стратегічним документом". Про це Гончарук повідомив у ефірі "Свободи Савіка Шустера", інформує 24 канал.
Читайте також Реформи робили для лайків у фейсбуці, – Зеленський про причини відставки уряду Гончарука
Працюю над документом стратегічним. Я вважаю, що той досвід, який ми набули за період уряду, є дуже цінним, і його потрібно використати, щоб спробувати оформити його у якийсь стратегічний план для країни. Це цікаве дуже завдання, яке я і моя команда зараз опрацьовуємо,
– зазначив Гончарук.
У чому саме полягає стратегія, над якою працює Гончарук, – наразі невідомо.
Гончарук не братиме участі у місцевих виборах
Також колишній прем'єр-міністр спростував інформацію про те, що він збирається взяти участь у місцевих виборах восени 2020 року. Гончарук запевнив, що не бере участі у жодному політичному проєкті, наразі для нього важливіша "залученість у змінах в країні".
Ця робота швидше змістовна, над ідеями. Я маю дуже добрий досвід роботи в уряді, і в тому сенсі я гарно розумію, що коли ти постійно працюєш в уряді, майже не залишається часу на серйозну стратегічну роботу. Для того щоб мати у запасі якісні ідеї, плани, зараз якраз саме такий добрий час порефлексувати,
– пояснив Гончарук.
Ексглава уряду не називає імен людей, з якими працює
Щодо своєї команди, з якою колишній прем'єр зараз працює, то Гончарук зазначив, що це люди, які разом з ним покинули уряд. Проте конкретних прізвищ ексглава Кабміну не назвав.