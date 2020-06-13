Колишній глава уряду Олексій Гончарук розповів про своє життя після того, як покинув Кабмін. За словами Гончарука, він займається роботою над стратегічним документом і не має наміру йти на місцеві вибори восени.

Над чим працює Гончарук

Наразі ексглава уряду працює над "стратегічним документом". Про це Гончарук повідомив у ефірі "Свободи Савіка Шустера", інформує 24 канал.

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Працюю над документом стратегічним. Я вважаю, що той досвід, який ми набули за період уряду, є дуже цінним, і його потрібно використати, щоб спробувати оформити його у якийсь стратегічний план для країни. Це цікаве дуже завдання, яке я і моя команда зараз опрацьовуємо,

– зазначив Гончарук.

У чому саме полягає стратегія, над якою працює Гончарук, – наразі невідомо.

Гончарук не братиме участі у місцевих виборах

Також колишній прем'єр-міністр спростував інформацію про те, що він збирається взяти участь у місцевих виборах восени 2020 року. Гончарук запевнив, що не бере участі у жодному політичному проєкті, наразі для нього важливіша "залученість у змінах в країні".

Ця робота швидше змістовна, над ідеями. Я маю дуже добрий досвід роботи в уряді, і в тому сенсі я гарно розумію, що коли ти постійно працюєш в уряді, майже не залишається часу на серйозну стратегічну роботу. Для того щоб мати у запасі якісні ідеї, плани, зараз якраз саме такий добрий час порефлексувати,

– пояснив Гончарук.

Ексглава уряду не називає імен людей, з якими працює

Щодо своєї команди, з якою колишній прем'єр зараз працює, то Гончарук зазначив, що це люди, які разом з ним покинули уряд. Проте конкретних прізвищ ексглава Кабміну не назвав.

Зверніть увагу! Олексій Гончарук очолював український уряд з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року. Він був наймолодшим прем'єром в історії України, адже йому на час призначення було лише 35 років. У прем'єрському кріслі Гончарука замінив Денис Шмигаль.