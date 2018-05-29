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Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту

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Що і кому продає Україна в Європі
Що і кому продає Україна в Європі / 24 канал

Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України з питомою вагою торгівлі товарами 42,6% від загального обсягу зовнішньої торгівлі України. За результатами І кварталу 2018 року обсяги торгівлі товарами у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшилися на 18,7%, експорту – на 27,4%, а імпорту – на 11,2%.

Як роз'яснили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України у відповідь на запит 24 каналу, незважаючи на те, що товарообіг поки що нижчий за докризовий, Україна вперше вийшла за обсягом експорту до ЄС на довоєнний рівень – ми програємо лише 500 мільйонів докризовому абсолютному максимуму 2008 року – 18,1 мільярда доларів США і піковому по цінах 2011 року – 17,9 мільярда доларів.

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Що експортують українці європейцям

У 2017 році Україна не лише наростила експорт до ЄС, але й вийшла на цей ринок з новими товарами. Так, наприклад ми почали експортувати судна та яхти; паяльні лампи, автобуси, продукцію шкіргалантереї тощо.

Крім того, у 2017-му відбулося зростання експорту порівняно з 2016 по таких групах, як: живі тварини; риба і ракоподібні; продукти із зернових культур; ефірні олії і косметичні препарати; вироби з соломи; маса з деревини; килими; плавучі засоби морські або річкові; наземні транспортні засоби, крiм залізничних; аеронавігаційні або космiчнi апарати; годинники; меблі; керамічні вироби; скло та вироби зі скла; трикотажні полотна; головні убори; друкована продукція тощо.

Український експорт у Європу
Що експортує Україна до ЄС

У минулому році нові підприємства отримали право експортувати до ЄС молочну продукцію, яйця, рибу та рибну продукцію. А це означає, що продукція українського виробництва має високу якість та є конкурентною не лише на ринку ЄС але й на інших ринках світу.

Кількість українських компаній, які здійснюють експорт товарів до держав-членів ЄС постійно зростає, акцентували у Мінекономрозвитку: у 2014 році, коли розпочалося тимчасове застосування ПВЗВТ з ЄС, експорт до ЄС здійснювали 10 002 компанії, за результатами 2017 року їхня кількість значно збільшилась і склала 14 136 компаній.

Збільшується і кількість суб’єктів ЗЕД, які отримують статус уповноваженого експортера та можуть експортувати до ЄС без оформлення сертифікату EUR.1. На сьогодні таких підприємств вже понад 200.

Які країни купують українське
Які європейські країни торгують з Україною

Успіхи українських аграріїв на ринку ЄС

У 2017 році обсяги експорту агропродовольчої продукції до країн ЄС сягнули рекордної для України позначки у 5,8 млрд доларів США. Сумарний оборот нашої торгівлі з Євросоюзом, тобто експорт та імпорт, становив понад 8 млрд доларів США. При цьому позитивне сальдо перевищило 3,5 млрд доларів США, пояснив у відповідь на запит 24 каналу заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов.

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Основними торговельними партнерами в ЄС для вітчизняних компаній, як і раніше, є Нідерланди, Іспанія, Польща, Італія, Німеччина та Франція. На них припадає майже 3/4 агропродовольчого обороту. Суттєво вдалося наростити поставки до Бельгії та Великої Британії, роль яких в торгівлі України з ЄС поступово зростає.

Як зріс експорт товарів
Як зріс експорт товарів до ЄС

Збільшення вартості експорту в Євросоюз відбулось, в першу чергу, завдяки нарощуванню поставок тієї продукції, що традиційно користується високим попитом.

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Зокрема, 2017 року поставки на європейський ринок вітчизняного збіжжя, в основному, кукурудзи та пшениці, склали 11 млн тонн на суму 1,7 млрд дол. США. Олійних культур – за рахунок ріпаку і сої – 2,7 млн тонн вартістю 1,1 мільярда. Жирів та олій – переважно, соняшникової олії – торік було експортовано майже 2 млн тонн на 1,5 мільярда доларів, а залишків і відходів – макухи – близько 3 млн тонн з виручкою у 0,5 мільярда доларів.

Минулого року також суттєво збільшилися поставки м’яса птиці, проти показників 2016 року на 80% – до 67 тисяч тонн. Експорт вершкового масла збільшився у чотири рази – 3 тисячі тонн.

Вітчизняна плодово-ягідна продукція, хоч і не є лідируючою в експорті, продемонструвала 2017 року не лише зростання вартості зовнішніх поставок на третину – до 195 мільйонів доларів, а й чітко сфокусувалася на споживачах Європейського Союзу. Її залюбки імпортують Польща, Франція, Нідерланди, Греція, Австрія, Італія та інші країни ЄC.

Як поліпшити стан експорту в ЄС

Виконання Угоди про асоціацію визначено ключовим пріоритетом середньострокового плану дій уряду, а ринок ЄС – одним із основних ринків "у фокусі" Експортної стратегії. Угода є дорожньою картою для глибинного реформування економіки нашої держави, яке ми маємо провести, в першу чергу для самих себе і добробуту країни в цілому, запевнили у Мінекономрозвитку.

Найбільшим завданням для подальшої успішної співпраці українських експортерів та ЄС у міністерстві називають приведення українського законодавства у відповідність до правил ЄС. Чим більше наше законодавство, наші процеси сертифікації, стандартизації відповідатимуть вимогам ЄС, тим більше результатів це матиме для нашої економіки і зростання експорту. Це дозволить українським виробникам простіше й швидше виходити на європейський ринок. Перш за все, така законодавча гармонізація стосується питань технічного регулювання, а також санітарних та фітосанітарних заходів.

Експорт послуг в ЄС
Які послуги експортує Україна в ЄС

Зокрема, у Міністерстві відзначили: вже вдалося досягти значного прогресу у сфері усунення технічних бар`єрів у торгівлі. Завершено перехід від застарілої системи обов’язкової сертифікації продукції до системи оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, що ідентичні європейським. Українську систему акредитації визнано на міжнародному рівні.

Натомість Микола Пугачов акцентував: щоб розраховувати на стабільно високі експортні поставки до країн ЄС, українським виробникам варто диверсифікувати власну товарну структуру, сконцентрувавшись на виробництві продукції з вищою доданою вартістю. Адже вона менш залежна від коливань цін, ніж сировина.

Також слід активніше розвивати торговельні зв’язки з сусідніми країнами, які є членами Євросоюзу – Румунія, Угорщина, Словаччина.

Основними перешкодами для експорту вітчизняної агропродукції до країн-членів ЄС Пугачов назвав невисоку обізнаність наших підприємців щодо конкретних умов Угоди про асоціацію, а також повільне впровадження ними європейських стандартів виробництва.

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Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Експорт Статті Публікації Сільське господарство Зона вільної торгівлі
Джерело: 24 Канал
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