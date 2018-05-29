Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту

Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України з питомою вагою торгівлі товарами 42,6% від загального обсягу зовнішньої торгівлі України. За результатами І кварталу 2018 року обсяги торгівлі товарами у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшилися на 18,7%, експорту – на 27,4%, а імпорту – на 11,2%.

Як роз'яснили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України у відповідь на запит 24 каналу, незважаючи на те, що товарообіг поки що нижчий за докризовий, Україна вперше вийшла за обсягом експорту до ЄС на довоєнний рівень – ми програємо лише 500 мільйонів докризовому абсолютному максимуму 2008 року – 18,1 мільярда доларів США і піковому по цінах 2011 року – 17,9 мільярда доларів.

Читайте також: Єврокомісія виділила мільярд євро допомоги для України

Що експортують українці європейцям

У 2017 році Україна не лише наростила експорт до ЄС, але й вийшла на цей ринок з новими товарами. Так, наприклад ми почали експортувати судна та яхти; паяльні лампи, автобуси, продукцію шкіргалантереї тощо.

Крім того, у 2017-му відбулося зростання експорту порівняно з 2016 по таких групах, як: живі тварини; риба і ракоподібні; продукти із зернових культур; ефірні олії і косметичні препарати; вироби з соломи; маса з деревини; килими; плавучі засоби морські або річкові; наземні транспортні засоби, крiм залізничних; аеронавігаційні або космiчнi апарати; годинники; меблі; керамічні вироби; скло та вироби зі скла; трикотажні полотна; головні убори; друкована продукція тощо.



Що експортує Україна до ЄС

У минулому році нові підприємства отримали право експортувати до ЄС молочну продукцію, яйця, рибу та рибну продукцію. А це означає, що продукція українського виробництва має високу якість та є конкурентною не лише на ринку ЄС але й на інших ринках світу.

Кількість українських компаній, які здійснюють експорт товарів до держав-членів ЄС постійно зростає, акцентували у Мінекономрозвитку: у 2014 році, коли розпочалося тимчасове застосування ПВЗВТ з ЄС, експорт до ЄС здійснювали 10 002 компанії, за результатами 2017 року їхня кількість значно збільшилась і склала 14 136 компаній.

Збільшується і кількість суб’єктів ЗЕД, які отримують статус уповноваженого експортера та можуть експортувати до ЄС без оформлення сертифікату EUR.1. На сьогодні таких підприємств вже понад 200.



Які європейські країни торгують з Україною

Успіхи українських аграріїв на ринку ЄС

У 2017 році обсяги експорту агропродовольчої продукції до країн ЄС сягнули рекордної для України позначки у 5,8 млрд доларів США. Сумарний оборот нашої торгівлі з Євросоюзом, тобто експорт та імпорт, становив понад 8 млрд доларів США. При цьому позитивне сальдо перевищило 3,5 млрд доларів США, пояснив у відповідь на запит 24 каналу заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов.

Читайте також: Соняшникова олія проти морепродуктів: що купують та продають українські аграрії

Основними торговельними партнерами в ЄС для вітчизняних компаній, як і раніше, є Нідерланди, Іспанія, Польща, Італія, Німеччина та Франція. На них припадає майже 3/4 агропродовольчого обороту. Суттєво вдалося наростити поставки до Бельгії та Великої Британії, роль яких в торгівлі України з ЄС поступово зростає.



Як зріс експорт товарів до ЄС

Збільшення вартості експорту в Євросоюз відбулось, в першу чергу, завдяки нарощуванню поставок тієї продукції, що традиційно користується високим попитом.

Читайте також: Які країни найбільше купують українську агропродукцію: цікава статистика

Зокрема, 2017 року поставки на європейський ринок вітчизняного збіжжя, в основному, кукурудзи та пшениці, склали 11 млн тонн на суму 1,7 млрд дол. США. Олійних культур – за рахунок ріпаку і сої – 2,7 млн тонн вартістю 1,1 мільярда. Жирів та олій – переважно, соняшникової олії – торік було експортовано майже 2 млн тонн на 1,5 мільярда доларів, а залишків і відходів – макухи – близько 3 млн тонн з виручкою у 0,5 мільярда доларів.

Минулого року також суттєво збільшилися поставки м’яса птиці, проти показників 2016 року на 80% – до 67 тисяч тонн. Експорт вершкового масла збільшився у чотири рази – 3 тисячі тонн.

Вітчизняна плодово-ягідна продукція, хоч і не є лідируючою в експорті, продемонструвала 2017 року не лише зростання вартості зовнішніх поставок на третину – до 195 мільйонів доларів, а й чітко сфокусувалася на споживачах Європейського Союзу. Її залюбки імпортують Польща, Франція, Нідерланди, Греція, Австрія, Італія та інші країни ЄC.

Як поліпшити стан експорту в ЄС

Виконання Угоди про асоціацію визначено ключовим пріоритетом середньострокового плану дій уряду, а ринок ЄС – одним із основних ринків "у фокусі" Експортної стратегії. Угода є дорожньою картою для глибинного реформування економіки нашої держави, яке ми маємо провести, в першу чергу для самих себе і добробуту країни в цілому, запевнили у Мінекономрозвитку.

Найбільшим завданням для подальшої успішної співпраці українських експортерів та ЄС у міністерстві називають приведення українського законодавства у відповідність до правил ЄС. Чим більше наше законодавство, наші процеси сертифікації, стандартизації відповідатимуть вимогам ЄС, тим більше результатів це матиме для нашої економіки і зростання експорту. Це дозволить українським виробникам простіше й швидше виходити на європейський ринок. Перш за все, така законодавча гармонізація стосується питань технічного регулювання, а також санітарних та фітосанітарних заходів.



Які послуги експортує Україна в ЄС

Зокрема, у Міністерстві відзначили: вже вдалося досягти значного прогресу у сфері усунення технічних бар`єрів у торгівлі. Завершено перехід від застарілої системи обов’язкової сертифікації продукції до системи оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, що ідентичні європейським. Українську систему акредитації визнано на міжнародному рівні.

Натомість Микола Пугачов акцентував: щоб розраховувати на стабільно високі експортні поставки до країн ЄС, українським виробникам варто диверсифікувати власну товарну структуру, сконцентрувавшись на виробництві продукції з вищою доданою вартістю. Адже вона менш залежна від коливань цін, ніж сировина.

Також слід активніше розвивати торговельні зв’язки з сусідніми країнами, які є членами Євросоюзу – Румунія, Угорщина, Словаччина.

Основними перешкодами для експорту вітчизняної агропродукції до країн-членів ЄС Пугачов назвав невисоку обізнаність наших підприємців щодо конкретних умов Угоди про асоціацію, а також повільне впровадження ними європейських стандартів виробництва.

Читайте також: Українці різко збільшили споживання вугілля