Вперше за 9 років: у Чистяковому на Донеччині прилетіло на полігон
26 червня 2023, 18:21Читать новость на русском
Тил окупантів потроху перетворюється на передову. У місто Чистякове, що у Горлівському районі, прилетіло на полігон загарбників.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Крім того, у мережах поширили фото з місця події, пише 24 Канал.
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Приліт у Чистяковому
Зазначимо, що окупанти перейменували місто у 2016 році. Тепер воно має назву Торез.
На світлині можна побачити, що внаслідок прильоту у небо піднялась хмара чорного диму. Наразі окупаційна влада ніяк не коментувала цю ситуацію.
Окуповане місто розташоване у глибокому тилу ворога – за 69 кілометрів від Донецька.
Де розташоване Чистякове: дивіться карту
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