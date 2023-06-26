Вперше за 9 років: у Чистяковому на Донеччині прилетіло на полігон

Тил окупантів потроху перетворюється на передову. У місто Чистякове, що у Горлівському районі, прилетіло на полігон загарбників.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Крім того, у мережах поширили фото з місця події, пише 24 Канал.

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Приліт у Чистяковому

Зазначимо, що окупанти перейменували місто у 2016 році. Тепер воно має назву Торез.

На світлині можна побачити, що внаслідок прильоту у небо піднялась хмара чорного диму. Наразі окупаційна влада ніяк не коментувала цю ситуацію.

У Чистяковому прилетіло на полігон / Фото з соцмереж

Приліт по полігону у Чистяковому був фактично першим за 9 років російської окупації. Ймовірно, це стало можливим завдяки просуванню наших воїнів на Донеччині.

Окуповане місто розташоване у глибокому тилу ворога – за 69 кілометрів від Донецька.

Де розташоване Чистякове: дивіться карту

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