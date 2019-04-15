Чий Крим та що робити з Путіним: лідер кримських татар звернувся до Зеленського

За час передвиборчої кампанії кандидат у президенти України та шоумен Володимир Зеленський так і не дав відповіді на низку гострих для українців питань щодо окупації півострова та Росії.

Лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв озучив свої п’ять запитань до кандидата і попросив дати на них лаконічні відповіді. Відповідне звернення опубліковане на його сторінці у Facebook.

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Сам Володимир Зеленський і справді не дає розлогих коментарів щодо питання Криму, однак у штабі озвучують його позицію – повернення окупованих територій Донбасу і Криму має відбуватися виключно на умовах України.

Що питає Джемільєв у Зеленського?

Саме подальшої політики щодо країни-окупанта та можливих перемовин із очільником Кремля Володимиром Путіним стосуються питання Мустафи Джемілєва.

Крим – Росія?

Найперше, кримськотатарського лідера цікавить ставлення Зеленського до окупації Росією українського півострова.

"Чи вважаєте ви, як стверджує російська сторона, що Крим став частиною Російської Федерації в результаті вільного, демократичного волевиявлення жителів Криму? Чи ви все-таки вважаєте його окупованою територією, яку беззастережно слід повернути до складу України?" – звертається він до кандидата.

Про які поступки країні-агресору йде мова?

Джемілєв нагадав позицію Зеленського про налагодження "добросусідських взаємин" із Росією для встановлення миру.

Оскільки не ми нападали на Російську Федерацію, не ми окупували частину її території, не ми нав’язували Росії, яким шляхом їй іти, то хотів би знати, які поступки ви маєте на увазі для того, щоб встановити так званий мир із Російською Федерацією?

– питає він.

Лідер кримських татар цікавиться, чи містять ці поступки визнання законності анексії Криму та визнання так званих "республік" проросійських бойовиків на Донбасі "хай навіть у складі України".

Зустріч із Путіним

Політик питає у шоумена, чи погодиться той на зустріч із Путіним, якщо він запропонує поговорити на на території анексованого Криму.

Припинення блокади окупованого Криму та його статус

Джемільєв зауважив, що деякі кандидати на посаду президента під час першого туру передвиборчої кампанії казали, що для встановлення добрих відносин із Росією вони знімуть блокаду з Криму.

Якщо ви станете президентом, теж підете на такі кроки? Яка ваша позиція щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим на Кримську автономію – тобто переформатування в територіально-національну автономію, яка була ліквідована радянським режимом після геноциду кримськотатарського народу?

– питає політик у Зеленського.

Зазначимо, спікер передвиборного штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що шоумен "не встане на коліна" (як він сам раніше заявляв – 24 канал). опинившись перед президентом Росії Володимиром Путіним. На думку кандидадата, питання припинення агресії Кремля проти України треба вирішувати дипломатичним шляхом.

Коли другий тур виборів президента України?Остаточне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація нового лідера держави відбудеться у червні. Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).