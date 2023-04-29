У ЗСУ пояснили, чия "дорога життя" на Бахмут

ЗСУ та сили оборони 29 квітня мають можливості для постачання до Бахмута. Росіянам не вдається перерізати сполучення

Постачання можливе завдяки комплексній роботі сил оборони. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, передає 24 Канал.

До речі Тривають стрілкові бої, іноді на відстані в 1 метр, – офіцер ЗСУ про ситуацію в Бахмуті

Зокрема, артилеристи ведуть постійний вогневий контроль, щоб ворог не міг взяти ці траси. Розвідники та сили спеціальних операцій розвідують можливість проходу.

Хоча Череватий зауважив, що ситуація динамічна. Іноді вона змінюється. Однак жодні заяви ворога, що він контролює траси до Бахмута та можуть перерізати постачання – не відповідають дійсності.

Хоча захопити "трасу життя" та відрізати Бахмут від постачання є однією з головних цілей росіян. Вони намагаються зробити це постійно. Пропагандисти та російські військкори весь час говорять, мовляв, вони близькі до цієї мети.

ЗСУ зривають всі дедлайни ворога

Раніше Череватий теж говорив, що росіяни зосередили головні ударні сили на Бахмутському напрямку, вони хочуть перерізати сполучення до міста. Однак ЗСУ зривають всі їхні плани.

Окупанти хочуть дійти до перехрестя, де сходяться головні дороги, які ведуть в місто: з Часового Яру та Костянтинівки.

У росіян постійно є низка дедлайнів. Спочатку до 1 травня, тепер до 9 травня. Проте через мужність українських захисників ворогу нічого не вдається.