Арестович пояснив, чому Україна наполягає на спільному розслідуванні щодо ракети

Президент Зеленський закликав допустити Україну до розслідування падіння ракети у Пшеводуві. За попередніми даними, у містечку впала українська ракета, яка перехоплювала російську.

Про це на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він також зазначив, що Володимир Зеленський має сумніви, що там була лише українська ракета.

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Ми пропонуємо принцип відкритості – Україна цілком відкрита, але ми б хотіли переконатись, що це справді наша ракета. Навіть за умови чіткості причинно-наслідкових зв’язків, якщо все ж це наша ракета вбила польських громадян – хотілось би уточнити,

– каже Арестович.

Радник глави ОПУ каже, що важко сказати, чи буде взаємодія. Але це ніяк не вплине на допомогу нам, вже всі наші партнери дали свої оцінки – це провина Росії.

"Захід – це культура мислення і дисципліна мислення. Дисципліна, аби не відволікатися, а культура – щоб розрізняти", – переконаний Арестович.

Шольц ще напередодні заявив – немає значення, українська це ракета, чи ні – винна Росія.

"Україна має бути в цьому розслідуванні", – Арестович: дивіться відео

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