Тепер можемо вимагати те, що нам потрібно, – нардеп про Меморандум щодо угоди про копалини

Україна та США підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини. Однак це лише перший крок до партнерства між країнами у цьому напрямі.

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі 24 Каналу розповів, що угода про корисні копалини мала "вікно можливостей" для підписання напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Після цього це вікно було закрито. Наразі в України немає такої нагальної потреби підписувати будь-що виключно заради інтересів США.

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На думку нардепа, ситуація зараз на боці України.

Чому США поспішають з "українським питанням"

"І саме ми маємо вести переговори зі Сполученими Штатами та вимагати те, що нам потрібно. Адже за 100 днів правління Трампа немає чого продемонструвати чи прозвітувати перед американським народом. Він може вигадувати й формувати свою альтернативну реальність – це його право, але фактично показати йому нічого", – сказав Олег Дунда.

Він додав, що саме тому Сполучені Штати Америки намагаються якнайшвидше вирішити "українське питання" протягом поточного тижня. Україна, на думку Дунди, може цим скористатися.

До слова, що США заявили про можливість виходу з переговорного процесу в разі, якщо одна зі сторін зволікатиме з досягненням результатів. Вашингтон очікує прогресу щодо мирного врегулювання в Україні протягом найближчих днів.