Розуміють, що це глухий кут: чого найбільше бояться російські "еліти"

Вже два роки триває війна Росії проти України, однак результату в ній, на який розраховував Кремль, немає навіть близько. Водночас подальший розвиток воєнних дій та поглиблення конфлікту лякає "еліти" Росії.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зазначивши, що на ставлення росіян до війни потужно вплинула часткова мобілізація, яка відбулась в Росії восени 2022 року. Для того, щоб Росія мала спроможність продовжувати бойові дії в Україні, Кремлю не вдасться уникнути нової хвилі мобілізації.

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Ресурси російської армії тануть

Російській владі велику шкоду завдала часткова мобілізація, яка в Росії розпочалась 21 вересня 2022 року. Вона навіть спровокувала бунти серед росіян.

Якщо Росія буде вести війну такими темпами як зараз, виникне нагальна потреба в мобілізації. Тоді буде необхідна не добровільно-примусова мобілізація, яка триває зараз, а примусово-добровільна – у найкращому випадку, а імовірніше – примусова. Російська влада дуже цього боїться, – наголосив опозиційний політик.

Оскільки ресурси російської армії тануть через великі втрати на фронті, у Кремлі усвідомлюють неминучість мобілізації.

Велика репутаційна проблема

Наразі мобілізація в Росії не торкається в основному великих міст. Майже 23% населення Росії проживає в містах-мільйонниках. А в містах з населенням від півмільйона до мільйона цей відсоток буде у два рази більше.

Виходить, що це половина населення Росії, яка створює суспільні настрої. Саме тому російська влада не проводить у великих містах мобілізацію, а розгортає її у невеликих містах, селищах, селах в деградаційних регіонах.

Російські "еліти" дуже турбуються через те, що у великих містах почнуться незадоволення росіян. Водночас на добровільно-примусовій мобілізації з жебрацьких регіонів, з багатодітних сімей тривалий час вони не протримаються. Доведеться проводити мобілізацію у великих містах, а це велика репутаційна проблема,

– пояснив Гудков.

В російському суспільстві дуже багато різновекторних відчуттів, проте, на його думку, єдності немає. Так, в Росії є адаптація до війни, але вона за замовчуванням, тому що всі чекають на те, щоб все чимось закінчилось. А те, що може закінчитись не поразкою Росії, цей тезис підтримують росіяни старшого віку.

"В російських елітах розуміють, це глухий кут і що все відбувається не дуже добре. Однак наразі вони тільки це усвідомлюють", – наголосив Геннадій Гудков.

Мобілізація в Росії: що відомо