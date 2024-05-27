Європа має переходити до конкретики: чого чекати від зустрічі Шольца і Макрона

Французький лідер Еммануель Макрон вирушає до Німеччини із триденним державним візитом. Це стане першою такою поїздкою президента Франції за останні 24 роки. Найімовірніше, із канцлером Олафом Шольцом він говоритиме про безпеку Європи.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. Він наголосив, що Європа повинна не лише обговорювати проблеми, але й робити конкретні дії для їх розв'язання.

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"Європа повинна не лише прокинутися, не тільки говорити правильні і досить різкі, а іноді дуже приємні для нашого вуха слова, але вже переходити до конкретних справ. Тому що час грає не на наш бік", – сказав він.

Потрібні рішення та дії

Олег Лісний зазначив, що зараз від світових лідерів потрібні рішення та дії, а не лише обнадійливі заяви. Просто проговорити проблему безпеки Європи – це замало. Необхідно робити конкретні кроки у цьому напрямку.

Кожне рішення наших партнерів має певний етап запізнення. Тому я дуже сподіваюся, що зараз вони будуть говорити предметно не тільки про себе, а взагалі про те, що буде відбуватися у світі. Тому що зараз Європа є ареною історичного протистояння. Я дуже сподіваюся, що вони від слів перейдуть до конкретних справ і дозволів,

– підкреслив політолог.

Еммануель Макрон: останні заяви